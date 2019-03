SDP za rigorozno kažnjavanje tučnjava: 'To nisu navijači nego grupice huligana'

SDP će inicirati izmjene Zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima kojima bi se tučnjava vratila u taj zakon i kažnjavala oštrije nego sada, najavio je SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić. Povod za ovu inicijativu, pojasnio je, bio je subotnji sukob nakon nogometne utakmice niželigaških klubova Naprijed i Vinodol u Hreljinu kraj Rijeke, kad su huligani s obilježjima NK Rijeke na parkiralištu pokraj stadiona napali navijače Vinodola.

- Napad je očito vezan uz sportski događaj, dečki su napadnuti samo zato što je jedan nosio majicu Hajduka. Ako policija i pronađe počinitelja, on može biti kažnjen samo prekršajnom kaznom zbog remećenja javnog reda i mira, za što je propisana novčana kazna od 300 kuna. Huligani nakon toga nastavljaju raditi to što rade - komentira Đujić. Zbog toga, poručuje, treba popraviti Zakon o sprječavanju nereda na sportskim terenima i propisati rigorozne kazne kako bi se zaustavio val nasilja koji se s prvoligaških utakmica sad širi i na niže lige. Ovo je, podsjeća, tražio prije godinu dana kada mu je rečeno da se već radi na sličnom rješenju, no ono do danas nije ponuđeno.

- Budući da Vlada nije ništa napravila na tom pitanju, SDP će krenuti u pripreme izmjena Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Kada bi se tučnjava vratila u zakon počinitelju bi se mogla izreći zaštitna mjera pa bi se prije svakog sportskog događaja morao javiti policiji, koja bi provjeravala gdje je bio za vrijeme i nakon utakmice. Nasilje na sportskim stadionima događa se gotovo svakoga dana, a oni koji to čine nisu navijači nego grupice huligana koje bacaju ružno svjetlo na gledatelje i sport – zaključio je Saša Đujić.

