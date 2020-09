Kamera snimila bizarnu situaciju u automobilu: 'U karijeri nisam vidio ništa slično ovome'

Policijska kamera je prošlog petka na autocesti u blizini Sidneya snimila nesvakidašnji prizor. Naime, 21-godišnjak je vozeći autocestom M4 snimljen kako sa zaslona mobitela konzumira 'bijelu supstancu'.

Na snimci se vidi kako upravljač automobila pridržava suvozač, što je ocijenjeno iznimno rizičnim ponašanjem u prometu.

Zbog ovakvih neodgovornih vozača je prije dvije godine osnovana specijalna jedinica državne prometne policije 'Strike Force Puma' koja se bavi hvatanjem vozača, rizičnog i nenormalnog ponašanja.

Takvi vozači svojim ponašanjem predstavljaju prijetnju za zajednicu.

Naime, nakon istrage Zapovjedništva prometne policije savezne države Novog Južnog Walesa, 21-godišnjak koji je bio za volanom je optužen za nekoliko kaznenih djela.

