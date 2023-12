Šarić priznao da je platio ručak Šeksu s karticom Grada Otoka, otkriveno i što su jeli i pili

Slučaj ručka u zagrebačkom restoranu Purger, na kojemu su bili gradonačelnik Otoka i saborski zastupnik Josip Šarić s Vladimirom Šeksom ide dalje. Odmah poslije informacije da je došlo do ručka, o kojemu se vjerojatno ne bi niti znalo da saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto nije optužila Šeksa za prijetnje, a pri tome spomenula kako je tu bio i Josip Šarić, postavilo se pitanje tko je platio taj ručak, odnosno je li on plaćen iz proračuna Grada Otoka. Ukazao je prvi na to Josip Dabro, nekada član HDZ-a a danas visokopozicionirani dužnosnik Domovinskog pokreta, koji i sam živi u Otoku gdje je prebivalište i Šarića. U četvrtak, kada smo zvali Šarića, da nam kaže više o ovome ručku i tko ga je platio, gradonačelnik Otoka nije želio o tome reći niti riječi pozivajući se na priopćenje na svojoj Facebook stranici gdje pak nije bilo niti riječi o tome ručku i tko ga je platio.

A, onda je jučer, 8. prosinca, Šarić ponovno na svojoj Facebook stranici objavio presliku računu. Prema onome što se vidi ukupan račun iznosio je 129,60 eura i plaćen je službenom bankovnom karticom Grada Otoka. Na ručku se jeo jedan kilogram bunceka uz domaću krvavicu kao prilog. Popile su se tri butelje graševine Adžić, dvije litre mineralne vode i litra prirodne vode. Račun je plaćen u 17:32 sati. Međutim, uz račun objavio je i uplatnicu na kojoj se vidi kako je Šarić jučer izvršio povrat tih sredstava u proračun Grada Otoka. Naime, on je osobno uplatio tih 129,60 eura u proračun grada. Šarić se jučer oglasio ukazujući na „medijsku harangu“.

– Vezano za medijsku harangu koja je organizirana od strane Domovinskog pokreta i Josipa Dabre, a kojom je iznesene uvrede, laži i optužbe danas sam izvršio povrat financijskih sredstava u proračun Grada Otoka u iznosu 129,60 eura koliko je iznosio račun za poslovni ručak 06. prosinca 2023. godine u restoranu Purger u Zagrebu. Unatoč činjenici da je Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju Grada Otoka (Službeni vjesnik Grada Otoka broj 09/2021.) propisano da Gradonačelnik raspolaže predviđenim sredstvima za reprezentaciju Grada te ima pravo na utrošak proračunskih sredstava za ugošćivanje poslovnih partnera. Napominjem da je Vladimir Šeks počasni građanin Otoka, te da je u svim našim projektima, od dobivanja samog statusa grada do mnogih drugih, bio podrška na ostvarivanju istih. Protiv Josipa Dabre podnijeti ću kaznenu prijavu zbog narušavanja ugleda i kontinuiranog uznemiravanja i napadanja te iznošenja laži u javnost – napisao je Šarić.

Podsjetimo kako je Dabro prethodno za Večernji list rekao da ovo nije prvi put da se privatni ručkovi plaćaju službenom bankovnom karticom Grada Otoka te rekao kako je Vladimir Šeks osoba koja godinama unazad štiti Šarića.

– Obzirom da Šarić tvrdi da je kartanje bila „poslovna večera„, a da su na toj fotografiji kartanja još dvije osobe, pozivam javno Josipa Šarića da objavi da li svi kartaški sudionici „poslovni partneri Grada Otoka“. Pozivam ga da objavi i njihova, mnogima poznata imena. To će biti jako, jako zanimljivo svima, posebno simpatizerima i glasačima HDZ-a … Pitam Šarića da odgovori: zašto je vratio novac na račun Grada Otoka, ako je sve to bilo u redu? Tim činom Josip Šarić otkriva baš ono što pokušava sakriti. Priznaje sve, baš sve - i da je bio na kartaškoj, a ne službenoj večeri, i da nije smio trošiti javni novac na hranu i puno puno pića! I da je time počinio očito kazneno djelo – napisao je između ostaloga Dabro.

Na kraju je rekao i da od 2006. godine, od kako je Vladimir Šeks pomogao Otoku da dobije status Grada, da je iz Otoka iselilo 3.500 većinom mladih ljudi.

