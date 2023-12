Je li Josip Šarić ručak Vladimiru Šeksu platio bankovnom karticom Grada Otoka?

Slučajni susret saborske zastupnice Karoline Vidović Krišto s Vladimirom Šeksom i Josipom Šarićem (HDZ), inače gradonačelnikom najmlađeg hrvatskog grada Otoka i također saborskim zastupnikom, u jednom zagrebačkom restoranu rezultirao je ne samo podizanjem kaznene prijave nego i još nekim nerazjašnjenim pitanjima. Naime, poslije toga susreta Vidović Krišto je prijavila Šeksa zbog upućenih prijetnji, a sada se postavlja i pitanje tko je platio ručak Vladimiru Šeksu u zagrebačkom restoranu Purger. Upozorio je na to Josip Dabro, danas visoko pozicionirani član Domovinskog pokreta, a nekada član HDZ-a koji također ima prebivalište u Otoku.

"Pitanje, je li sinoćnji vampirski pir Šeksa i Šarića, a koji je završio kaznenom prijavom, nasiljem, zastrašivanjem i prijetnjama smrću u zagrebačkom restoranu Purger plaćen novcima građana grada Otoka?" stoji u objavi Dabre na Facebooku. Govoreći o tome, Dabro kaže kako Josip Šarić službenu bankovnu karticu Grada Otoka koristi u privatne svrhe i plaća ručkove stranačkim prijateljima, među kojima posebno mjesto zauzima upravo Vladimir Šeks.

– Šeks je osoba s kojom je Šarić iznimno dobar. Uz to, Šeks je najzaslužniji zašto neke prijave protiv Šarića već godinama stoje u ladicama DORH-a i što se ništa ne poduzima po tom pitanju. On ga je i sačuvao u vrijeme Ive Sanadera kada je bio na drugoj strani – istakao je Dabro. U povodu svega što se događalo u zagrebačkom restoranu Purger razgovarali smo i s prozvanim Šarićem, ali on nije želio ništa posebno govoriti. Na svako pitanje Šarić je govorio kako se na svojoj Facebook stranici oglasio priopćenjem za javnost.

"Čitam, pratim, slušam današnje izjave i komentare zastupnice Karoline Vidović Krišto i ne vjerujem! Dakle, istina je kako sam jučer bio u zagrebačkom restoranu koji zastupnica navodi. Istina je kako sam tamo susreo spomenutu zastupnicu. Istina je, također, kako sam je uljudno pozdravio, rukovao se s njom te izašao iz restorana. Nije istina da sam bio prisutan kada su ona i Vladimir Šeks razgovarali te nije istina da sam ja odveo gospodina Šeksa iz restorana. S obzirom na to da je ničim izazvana zastupnica Karolina Vidović Krišto iznijela dvije laži o meni, s pravom si postavljam pitanje koliko su uopće kredibilne i njezine ostale tvrdnje", napisao je na Facebooku Šarić.

Nije želio odgovoriti ni na pitanje je li njegov privatni ručak s Šeksom u restoranu plaćen službenom bankovnom karticom Grada Otoka te se i na to pitanje pozvao na priopćenje iako u njemu nema ni riječi o tome. Kada je riječ o povezanosti Šeksa i Šarića, treba znati i kako je upravo Vladimir Šeks, što je potvrdio i sam Šarić, najzaslužniji zašto je Otok 2006. godine dobio status Grada. Zbog toga je Šeks i počasni građanin Grada Otoka.

