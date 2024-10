Sandra Paović u Vukovaru predstavila svoju knjigu i govorila o svome životu

Nekadašnja hrvatska olimpijka i paraolimpijka Sandra Paović, koja je tijekom svoje sportske karijere osvojila preko tisuću medalja te bila jedna od najboljih stolnotenisačica svijeta, predstavila je svoju knjigu “Volim život” u Vukovaru. Tijekom dva dana predstavljanju knjige Paović prisustvovalo je oko 700 mladih osoba koji su iz prve ruke slušali o njenom životu koji je idealan scenarij za neki igrani film.

Paović u knjizi govori o svojim počecima bavljenja stolnim tenisom kojega je u Vukovaru počela trenirati kada je imala samo pet godina. Govori i o tome koliko je to zapravo naporno i koliko traži napornog rada i odricanja. O tome dovoljno govori da je još kao dijete imala tri treninga dnevno i još između njih išla u školu. Govori i o ratu kada je sa svojom obitelji bila izbjeglica ali i o događanjima u reprezentaciji i koliko je od nje i ostalih djevojaka tražio izbornik Neven Cegnar koji joj je bio dugogodišnji trener, mentor i osoba od koje je naučila puno.

Podsjetila je i svoje nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima kao i na igre na Olimpijskim igrama u Riju. Nezaobilazan dio njezine knjige je prometna nesreća u kojoj joj je teško ozlijeđena kralježnica i kada je jedva ostala živa. Liječnici su joj govorili kako će život provesti u kolicima, da nikada neće imati normalan život, a kamoli igrati stolni tenis. Paović u knjizi govori o svojim razmišljanjima poslije nesreće i dok je bila zarobljena u automobilu, o čemu je razmišljala dok se borila da udahne i dok je bila prikopčana na brojne aparate u bolnici, dok nije mogla pričati nego je oni što treba morala napisati na ploču…

Međutim, njen način života, upornost, spremnost na odricanja, jaka psiha i činjenica da joj je tijelo bilo jako od višegodišnjih treninga doveli su do toga da je se Paović oporavila i počela gotovo normalno živjeti. Poslije više operacija i višemjesečne rehabilitacije Paović je stala na svoje noge, hoda uz pomoć štaka, a na OI u Riju 2016. godine osvojila je zlatnu medalju za Hrvatsku u para stolnom tenisu.

- Knjiga govori o mome životu, a napisao ju je Željko Žutelija koji je napisao i prvu knjigu o meni „Rođena da pobjeđuje“. Knjiga govori o gotovo cijelom mome životu, odnosno od početaka pa sve do danas. Knjiga je namijenjena svima i svatko iz nje može da izvuče neku poruku za sebe i svoj život. Lijepo je i slatko pobjeđivati ali najviše se uči iz poraza jer poslije poraza morate naći snage da se podignete i iz toga izađete još jači. To želim da prenesem čitateljima jer u mome životu ima jako lijepih ali i teških trenutaka, poraza i pobjeda, a tu je i ta prometna nesreća. To je priča o svima nama kojima treba hrabrost i nada – rekla je Paović koju i dalje karakterizira zarazan osmjeh.

Dodaje da svaki čitatelj iz knjige može izvući nešto i da je ona zapravo pravi vrtlog osjećanja. Tako dok je čitate dvije tri stranice se smijete njezinim dogodovštinama, a onda stranicu dvije plačete i tako u krug. Paović kaže kako je knjiga napisana s puno srca kao i da je ona dala sve od sebe te da je u knjizi malo toga izostavljeno. Tijekom predstavljanja u svome Vukovaru mladi su Paović upućivali brojna pitanja poput „kako je taj vaš menadžer mogao zaspati“, „kako je to biti na OI“, „koliko ste osvojili medalja“ pa do pitanja „mislite li da i ja mogu uspjeti“.

- Ovo nije kraj jer postoji inicijativa da postanem ambasadorica mentalnog zdravlja, a voljela bih i da knjigu prepozna školstvo kao inspirativno štivo i da djeca u školama pročitaju knjigu. Prvi korak u tom smjeru je učinjen u Vukovaru gdje je Grad Vukovar za svaku vukovarsku školu kupio po nekoliko primjeraka knjige kako bi je što više učenika moglo pročitati – zaključila je Paović.