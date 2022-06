Sanader odgovorio na prozivke: Ahmetović nervozna zbog uspjeha Vlade i Plenkovića

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader poručio je Mireli Ahmetović nakon što je ona prozvala vladajuću stranku za korupciju da je nervozna jer je smetaju uspjesi hrvatske Vlade i premijera Andreja Plenkovića koji su dobili potporu kod nove energetske karte Europe.

Očito se radi o tome da Ahmetović više smeta što će Hrvatska postati novo energetsko čvorište za srednji dio Europe, rekao je Sanader novinarima tijekom sjednice stranačkih tijela, dodavši da je ona pričala da će se baciti pod bager ako se LNG na Krku otvori.

Smatra da je do danas ostalo nerazjašnjeno za čije je interese ona to tada govorila te da je jako boli to što je Hrvatskoj na zadnjem zasjedanju Komisije EU dana potpora da proširenjem LNG terminala na Krku postane za ovaj dio Europe novo energetsko čvorište.

"To je novi scenarij da bi Ahmetović morala ponovno, ne znamo za čije interese skakat ponovno pod bagere ili sprječavati to da Hrvatska postane energetski čvor", kazao je.

Ustvrdio je da su to razlozi "zbog čega je ona tako nervozna i zbog čega ona proziva HDZ za korupciju". Očito joj smetaju ti uspjesi hrvatske vlade i premijera Plenkovića kod nove energetske karte Europe, zaključio je Sanader.

Za Ahmetović je rekao da je SDP-ova komesarska koja očito zna kako je vladao SDP i misli da i drugi tako funkcioniraju te poručio kako je svima jasno da je pravosuđe neovisno.

"Ako pogledate gradonačelnicu Siska koja do danas nije dostavila dokumente na izričiti zahtjev DORH-a onda je jasno kakovo je SDP-ovo funkcioniranje i kakva je to neovisnost pravosuđa kakvu su oni imali kad su bili na vlasti", rekao je Sanader.

Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović je po pisanju medija, komentirajući Plenkovićevu izjavu da “moraš biti ekstremno glup da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH”, rekla da "moraš biti ekstremno korumpiran da budeš na čelu HDZ-a".

