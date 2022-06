Pavliček u Sabor donio zastavu Hrvata iz BiH: Oni koji trgaju zastavu Hrvata, trgaju i BiH

U slobodnom govoru, u Hrvatskom saboru, danas je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček još jednom ukazao na neravnopravan položaj Hrvata u BiH i na neke stvari s kojima se oni suočavaju. Tim povodom Pavliček je u sabornici istakao zastavu Hrvata BiH podsjećajući kako je Hrvatska potpisnik mirovnih sporazuma koji su donijeli mir u BiH.

– Ne želim praviti cirkus nego ukazati na probleme hrvatskog naroda u BiH. Hrvati ni dan danas nemaju ni približno ista prava u odnosu na druga dva konstitutivna naroda BiH – kazao je Pavliček.

Podsjetio je i kako se mjesecima unazad raspravlja o izbornom zakonu u BiH po kojem Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsjedništva napominjući kako on nije u skladu s Ustavom. Posebno je ukazao na fizičku ugroženost Hrvata u BiH i to, kako je rekao, posebice u Federaciji. Ukazao je kako je u proteklih nekoliko mjeseci čak četiri puta skinuta i oskrnavljena zastava Hrvata BiH u Zeničko – dobojskom kantonu. Prvi put se to dogodilo Varešu, potom u Novom Šeheru i Fojnici, a jučer i u Jelahu kod Tešnja.

– Jučerašnja zastava skinuta je s spomen obilježja poginulim pripadnicima HVO-a. Pored nje je bila i službena zastava BiH. Svima koji trgaju zastavu Hrvata BiH poručujem kako na taj način trgaju i BiH jer BiH ne može opstati bez sva tri konstitutivna naroda. To se pokazalo u prošlosti, a tako će biti i u budućnosti – istakao je Pavliček.

Dodao je i kako BiH nacionalisti na ovaj način šalju i poruku da žele unitarističku BiH u kojoj bi bio privilegiran samo Bošnjački narod.

– To se sve događa u dijelovima BiH gdje nije bilo sukoba Hrvata i Bošnjaka. U isto vrijeme hrvatski nesposobni ministar vanjskih poslova ništa nije reagirao iako se Hrvatima oduzimaju brojna prava i ugrožava se njihova sigurnost. Ministarstvo mora reagirati i iskazati potporu Hrvatima u BiH te im pokazati da nisu zaboravljeni i da ima još onih koji su spremni boriti se za njih – zaključio je Pavliček.