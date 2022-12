Sam raspisao natječaj za ravnatelja bolnice, prijavio se na njega i pobijedio

Nakon osam godina specijalna bolnica za rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama dobiva novog ravnatelja. No, čovjek koji je raspisao natječaj, SDP-ov Danijel Javorić Barić na njega se javio i pobijedio. Uz to što je najmlađi kandidat, mnogima je najspornije što je raspisao natječaj za ravnatelja, onda se na to mjesto javio i na kraju pobijedio, piše RTL. Čelno mjesto bolnice trebao bi preuzeti 15. siječnja.

"Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom i propisima bolnice, a na kraju krajeva u trenutku izbora nisam bio predsjednik upravnog vijeća a najbolji komentar na cijelu tu priču je jednoglasna podrška upravnog vijeća koju sam dobio", govori novoizabrani ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Danijel Javorić Barić.

Protukandidatkinja je u šoku. U Krapinskim Toplicama radi od 1995. godine. Odustati ne misli tako lako, pa će pravne korake poduzeti čim dobije rješenje. Jer natječaj je, kaže, sporan iz više segmenata. "Uvjet vam je pet godina radnog staža u struci što već pokazuje na neku anomaliju zato što bi valjda trebalo biti u zdravstvu ako se već kandidirate za neko mjesto. U statutu piše pet godina u struci", govori klinička psihologica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Gordana Kamenečki.

"Mi se u Hrvatskoj stalno kunemo da treba mladim ljudima dati povjerenje, neću reći šanse. Ovdje se ne radi o šansi, ovdje ste dobili u ruku Formulu 1. Zašto mislite da bi ja kao župan Krapinsko zagorske županije dao u ruke 'bolnicu' nekome za koga ne smatram da je 110 posto a ne 100 posto sposoban da bolnicu vodi?", kazao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.