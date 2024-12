'Sad smo saznali dvije jako bitne stvari o kavi Jelavića i Kekina. Iza svega stoji bitka za Zagreb, ali prava municija još se čuva'

'Za nas ova priča ne završava s predsjedničkim izborima. Sazvali smo konferenciju da bismo objasnili javnosti kako Ivana Kekin od sebe radi lažnu žrtvu i stvara lažnu dramatiku', kazao nam je Anto Nobilo nakon izvanredne press konferencije u caffe baru u Kvaternik Plazi gdje se dva dana prije izbora dogodio vrhunac predsjedničke kampanje, ali ujedno je to bio i početak bitke za nadolazeće lokalne izbore - utrku za šefa Grada Zagreba.

Koja je prava uloga Ante Nobila?

Kava koju je Mile Kekin, suprug predsjedničke kandidatkinje od 5. studenog dogovarao i na koncu u prosincu i popio s Nikicom Jelavićem, više se ne može promatrati samo kao 'obična kava', niti se Kekin više može predstavljati kao žrtva zabune koja je upala u klopku 'krivog' Jelavića. Nejasna je i pozicija s koje je nastupio Nobilo koji je zapravo vodio 'presicu' koja to nije ni bila jer su novinari ostali bez odgovara na postavljena pitanja. Zanimljivo je da Jelavićev odvjetnik, a moguće i potencijalni investitor koji je najavljivao građevinske mega-projekte na više lokacija u Zagrebu, nije propustio istaknuti da iza svega ne stoji ni HDZ, jer se njega 'nikako ne može povezati s tom strankom koju izrazito kritizira'.

Javnost je očekivala spektakl koji se nije dogodio, no nekoliko važnih činjenica je izašlo na vidjelo. Slaže se s tim i politička analitičarka Ankica Mamić koja prati razvoj događaja od prvog dana, ili preciznije od zadnjeg statusa Mile Kekina na društvenim mrežama nakon kojeg se pjevač i politički akter više ne pojavljuje u javnost.

- Tu nešto smrdi, smrdi, užasno smrdi. Već na prvi pogled iz objave Mile Kekina na Facebooku bilo je jasno da to nije čista istina. Danas smo ipak doznali nekoliko jako važnih stvari. Prva je to da se ne radi o zabuni niti je suprug predsjedničke kandidatkinje upao u klopku, već je iz obraćanja Nikice Jelavića i odvjetnika Nobila očito da se Jelavić i Kekin poznaju od ranije. Druga zanimljivost je uloga Nobila koji je izgledao kao aktivni sudionik svega što se događa, a ne samo odvjetnik koji radi za klijenta i nastupa u pozadini. Dosta je neobično da odvjetnik zapravo vodi ovakvu press konferenciju. I treće, dobili smo najavu da priča ima i svoj nastavak", kaže Mamić te dodaje:

- Ne slažem se s mišljenjem da javnost nije dobila nikakve informacije. Kada nemate što reći, onda ne sazivate ovakvu press konferenciju. Sada znamo da je objava Mile Kekina bila neistinita te da on očigledno poznaje Jelavića, to je jako važna stvar jer njegova objava polazi od premise da ga je netko navukao da dođe na tu kavu. Sada je definitivno jasno da Kekin nije upao u klopku. Prestao je komunicirati nakon posta, a sveukupnu komunikaciju je preuzela platforma Možemo! kroz Sandru Benčić i Ivanu Kekin i to iz razloga jer se ovdje radi o stranačkom interesu.

'U ovoj priči nema žrtve, ovo je bitka za Zagreb'

Ivana Kekin s današnjim istupom Jelavića nije ni dobila ni izgubila, smatra Mamić, jer se njezin rejting nalazi unutar rejtinga platforme Možemo! - Vidjeli smo da su birači kao i mediji koji su im skloni bezrezervno branili obitelj Kekin koja sigurno nije meta na predsjedničkim izborima, već nju ovo slabi za nadolazeće lokalne izbore. Možemo! ne može opet osvojiti Zagreb kako su ga dobili prošli put ako izgube svoje autentične birače. Dakle, smatram da iza svega ovoga stoji bitka za Zagreb, jasna je politička analitičarka koja napominje i to da Jelavić za razliku od Kekina nije javna osoba, već je uvučen u kampanju.

- On se nikada nije politički angažirao niti je priču iznio u javnost već je uvučen u nju pa ima pravo iznijeti svoju stranu priče.

No priča je i dalje puna nelogičnosti, kaže za Večernji list Jerko Trogrlić, politički komentator. - Podsjetimo da sve pokrenuo Mile Kekin svojim Facebook statusom i od tog trena više se nije oglasio u javnosti. Ostala su neodgovorena brojna pitanja. Kekin je javna ličnost, suprug kandidatkinje za predsjednicu države, koji je također bio kandidat na političkoj listi, stalno nastupa u javnosti, a sad ga odjednom nema, nestao je iz etera u potpunosti. Snažni spinovi dolaze, međutim, iz platforme Možemo! koji su prepoznali da im ova pomalo nevjerojatna priča može nanijeti štetu. To je legitimno, ali javnost je i dalje ostala bez odgovora na ključna pitanja, smatra Trogrlić, ističući da sve odgovore može dati Mile Kekin. No, on se i dalje ne oglašava.

- Mile Kekin nije samo pjevač, u ozbiljnim je godinama i ozbiljno utjecajan te nema potrebe da ga se predstavlja kao nekog tko ne zna ništa. Njegova supruga se bori za visoku političku funkciju i legitimno je da i njemu postavljamo pitanja, posebno oko tako sočne teme koju je sam inicirao. Sjetimo se što smo se ispitivali Jakova Kitarovića koji je bio puno manje poznat od Mile Kekina kada se njegova supruga kandidirala za predsjednicu. Imamo prijetnje s jedne i druge strane, ali prava municija još se ne koristi. Javnost ima pravo postavljati pitanja kako bismo dobili rasplet teme kojom smo posljednjih dana bombardirani. Mile Kekin može sve ovo zatvoriti ako izađe s kredibilnom pričom jer je njegova vjerodostojnost veća od osoba iz potencijalnog miljea uz koji se vezuje Jelavić. No njegova šutanja otvara Jelaviću mogućnost da djeluje i da ostavlja dojam da tu ima nečeg puno većeg od kave. Današnji istup Jelavića nije donio ništa novo, niti je istupom i dokazima koje je najavljivao stavio priču Ivane i Mile Kekina pod upitnik, kaže Trogrlić koji smatra da je Jelavićev istup pomogao Ivani Kekin da dobije na vidljivosti i ojača ulogu žrtve.

- Jelavić je s današnjom presicom dao Ivani Kekin dodatnu vidljivost i zapravo umanjio moguću štetu. Nije joj se dogodila nikakva katastrofa. Njezin rezultat na predsjedničkim izborima bit će plod njezine kampanje. Ako su njezini istupi u ovoj temi u početku i bili sanacija štete, sada je prepoznala priliku da ojača ulogu žrtve i beskompromisnog borca za istinu u predsjedničkoj kampanji koja je bila izuzetno kratka i loša. Ipak, Kekin je svoju kampanju u tom okviru odradila uvjerljivo najbolje od kandidata iako je njezin domet u izborima ograničen s obzirom na to da Zoran Milanović kao glavni favorit uzima 50 posto glasača njezine stranke, zaključio je Trogrlić.

