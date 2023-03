Napad dronovima na krimsku luku?; Rusi: 'Pokušali su prodrijeti u naš zaljev'

Kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin završili su u utorak dvodnevne razgovore toplim riječima o prijateljstvu između Kine i Rusije i zajedničkim kritikama Zapada, ali bez znakova diplomatskog napretka oko Ukrajine.

Tijek događaja:

8:00 - Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je danas da Rusija poziva Sjedinjene Države da ne nastave putem eskalacije u Ukrajini, izvijestila je novinska agencija Interfax.

7:50 - Britanska vojna obavještajna služba rekla je u srijedu da postoji mogućnost da ruski napad na grad Bahmut gubi ograničeni zamah koji je postigao. To bi se moglo dogoditi jer su "neke ruske jedinice MO-a prebačene u druge sektore", tvitalo je Ministarstvo obrane u redovnom biltenu. Ukrajinske snage u utorak su odbile ruske pokušaje da napreduju u središte malog istočnog grada Bahmuta.

