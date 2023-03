VIDEO Amerikanci objavili snimku udara ruskog aviona u američki dron

SAD su objavile snimku sudara ruskog mlažnjaka s dronom. Snimka američke vojske s koje je skinuta oznaka tajnosti prikazuje trenutak kada se ruski mlažnjak zabio u američku bespilotnu letjelicu, za što američka vojska kaže da je dron kasnije morao biti spušten u Crno more.

Podsjetimo, Moskva je Washingtonu u srijedu poručila da se drži podalje od njenog zračnog prostora nakon što su ruski borbeni zrakoplovi presreli američki dron koji je potom pao u Crno more, što je bio prvi izravni sukob između supersila otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu.

Kremlj i Washington se međusobno optužuju za incident koji se zbio u utorak u međunarodnom zračnom prostoru u blizini teritorija za koji Rusija tvrdi da ga je anektirala od Ukrajine dok i dalje traju sukobi između ukrajinskih i ruskih snaga na istoku Ukrajine.

"Amerikanci stalno govore da ne sudjeluju u vojnim operacijama. Ovo je najnovija potvrda da izravno sudjeluju u tim aktivnostima - u ratu", rekao je tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev.

Američki državni tajnik Antony Blinken je u srijedu na tiskovnoj konferenciji tijekom službenog posjeta Etiopiji incident opisao kao "nepromišljen" i "opasan". Odbio je govoriti o namjerama ili motivaciji koja stoji iza incidenta. Čini se da Washington želi smiriti situaciju. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price je govoreći za američki televizijski kanal MSNBC izjavio da je incident vjerojatno bio nenamjerni čin Rusije.

Američka vojska je rekla da su se dva ruska borbena zrakoplova Su-27 približila jednoj od njenih bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper na izvidničkoj misiji iznad međunarodnih voda. Zrakoplovi su ometali dron i polijevali ga gorivom prije nego što mu je jedan odrezao elisu, nakon čega je pao u more. Glasnogovornik Bijele kuće John Kirby je rekao da su američki dužnosnici ruskom veleposlaniku Anatoliju Antonovu rekli da Moskva mora biti pažljiva: "Njihova poruka je glasila: 'Nemojte ovo ponovo učiniti'".

Sudara nije bilo, prema ruskim tvrdnjama. Letjelica je pala u more nakon što je poduzela "oštre manevre" leteći "namjerno i provokativno" u blizinu ruskog zračnog prostora. Moskva je podigla svoje lovce kako bi je identificirali.

JUST IN - U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.pic.twitter.com/MHuGIUkxyL