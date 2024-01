VIDEO SAD i Velika Britanija opet napali hutiste u Jemenu

SAD i Velika Britanija pokrenule su novi zajednički zračni napad na mete hutista u Jemenu, prema zajedničkom priopćenju dviju zemalja, piše Politico. U napad su, prema dostupnim informacijama, uključeni borbeni avioni s nosača USS Eisenhower.

Vojske SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, uz podršku Australije, Bahreina, Kanade i Nizozemske, pogodile su osam meta hutista u Jemenu kao odgovor na njihove nastavljene napade na brodove, prema zajedničkom priopćenju zemalja uključenih. Precizni napadi bili su "namijenjeni ometanju i smanjenju sposobnosti hutista, koji prijete globalnoj trgovini i životima nevinih mornara", stoji u priopćenju.

"U ponedjeljak su zajednički napadi ciljali na podzemno skladište hutista te mete povezane s njihovim raketnim kapacitetima i sposobnostima zračnog nadzora", prema priopćenju. "Naš cilj i dalje je smirivanje napetosti i obnavljanje stabilnosti u Crvenom moru, ali ponavljamo upozorenje vodstvu hutista: nećemo oklijevati obraniti živote i slobodan protok trgovine jednim od najkritičnijih svjetskih plovnih puteva usprkos nastavku prijetnji", dodaje se.

BREAKING: US and UK attacked several Houthi target across Yemen!



Bad news for terrorists and their supporters. pic.twitter.com/6fwCHkYp7I