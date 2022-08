Sa Žarkovice izmještena 124 psa od kojih je udomljeno 38, ostali su na privremenim smještajima

Posljednjim rješenjem Veterinarske inspekcije, koja je početkom lipnja naredila da se hitno zbrinu svi psi iz neregistriranog skloništa na Žarkovici, odobren je i novi rok za provedbu. I to zbog poteškoća u zbrinjavanju životinja koji nastaju jer odobrena skloništa nemaju dovoljan kapacitet sa smještaj svih pasa. Kako uskoro i taj rok istječe, zanimalo nas je što je do sada napravljeno i koliko pasa je zbrinuto, koja skloništa su sudjelovala, koliko je koštao smještaj pasa u skloništima i veterinarski troškovi? Trgovačko društvo Sanitat d.o.o. Dubrovnik, koje je nadležno za provođenje inspekcijskog rješenja, pitali smo i koliko je pasa do sada udomljeno te koliko su ih preuzele udruge i na koji način se financiraju troškovi brige za pse koje te udruge imaju?

– Prema evidencijama, na Žarkovici je bilo 257 pasa, od kojih je 30 transportirano u sklonište Animalis Centrum u Splitu prije dolaska Udruga Pobjede, Čakovca i Prijatelja životinja. Tada su popisana 204 psa te je prema saznanjima bilo evidentno da se u makiji nalazi još dio pasa koji nije popisan, o čemu je obaviješten državni inspektorat. Naknadno je utvrđeno da je riječ o dodatna 23 psa (plahi psi, kujice sa štencima) – odgovaraju iz Sanitata te dodaju kako su do sada registrirana skloništa sa Žarkovice preuzela 124 psa. Od toga je Animalis Centrum preuzeo 97 pasa, Crikvenica 19 pasa, ANDAR 5 pasa te Čakovec 3 psa, a na Žarkovici su još uvijek 133 psa.

– Do sada je udomljeno 38 pasa dok se na privremenom udomljenju kod udruga Merida, Šapama od srca, Vis Vitalis, S-Pas, Rina, Plavi križ nalaze 92 psa temeljem ugovora s odobrenim skloništem. Grad Dubrovnik je dosad financirao troškove smještaja i skrbi za pse u skloništu, a za pse smještene u privremene domove pronalazi se model pokrivanja troškova liječenja također preko skloništa. Udruge ih ne mogu same pokriti donacijama, a kod mnogih pasa navedeni troškovi prelaze ugovorenu cijenu koju su skloništa potraživala od Grada Dubrovnika prema ugovoru. Do sada fakturirani troškovi smještaja pasa i veterinarskih usluga iznose 608.784,10 kuna (s PDV-om) – kažu iz Sanitata. Iako oni ne navode, četiri psa su uginula pa je zbog toga zbroj udomljenih i privremeno smještenih pasa 120, a preuzeta su 124 psa.

Upitali smo ih i jesi li reagirali, odnosno kako će reagirati na informacije i prijave koje su dobili da je jedno od skloništa u koje se premještaju psi, Animalis Centrum, odbilo neke od potencijalnih udomitelja bez adekvatnog objašnjenja? Odnosno, nekima su rekli da ih više ne zovu jer im se nisu svidjeli komentari vezani uz njihov rad, objavljeni na Facebooku, a drugima nisu niti odgovorili na upit o udomljavanju.

– Društvo Sanitat Dubrovnik zaprimilo je jednu prijavu vezano uz potencijalno udomljenje i zatraženo je očitovanje. Sve osobe zainteresirane za pomoć, kao i udomljenje pasa, upućujemo na web-stranicu www.adopt-zarkovica.eu, kao i stranice na Facebooku Adopt Zarkovica Dogs i Instagramu AdoptZarkovica – kažu.

Foto: Privatni album

Očitovanje po svemu sudeći još nisu dobili, jer potencijalna udomiteljica koja je imala probleme oko udomljavanja nikakav odgovor na svoju prijavu nije dobila. No, nije ona jedina. Probleme s udomljavanjem i ponudama za privremeni smještaj, kako doznajemo od volontera, imaju i drugi. Često danima ne mogu doznati gdje je pas kojeg žele udomiti, jer ih se ne može pronaći po evidencijama. I dok se pas traži po Hrvatskoj, a možde i izvan granica Hrvatske, neki od udomitelja i odustanu. Drugi se, pak, predomisle suočeni s problemom prijevoza psa kojeg bi trebalo vratiti u Dubrovnik sa smještaja udaljenog stotinama kilometara.

I dok Sanitat provodi naredbu inspekcije, a zadatak im je očistiti Žarkovicu, odnosno maknuti sve pse, o životinjama koje su još uvijek na brdu iznad Dubrovnik i dalje se brinu volonteri Društva za zaštitu životinja Dubrovnik. Baš kao i svih ovih godina, od 2004. kad su na Žarkovicu uz blagoslov tadašnje gradonačelnice Dubravke Šuice stigli prvi psi. Azil nikada nije registriran, a niti jedan gradonačelnik nije ispunio predizborna obećanja da će izgraditi novi azil. I dok je Grad Dubrovnik angažirao zaposlenike za projekt Adopt Žarkovica Dogs, nitko nije zaposlen da se brine o psima. Istina, na poziv su se javila dva volontera Društva, ali jedan je dobio negativan odgovor, a drugom nije niti odgovoreno.

– Zaposlenici su odvojeni u donjem dijelu Žarkovice, kod samog ulaza, gdje se provodi projekt. Tu su psi koji se pripremaju za premještaj, nedavno ulovljeni psi koje bi trebalo socijalizirati, no svi oni ostaju samu u popodnevnim satima kad zaposlenici odu kući. Uglavnom nema nikoga, doznajemo to i od turista koji žele ući u sklonište pa ih dočekaju zatvorena vrata. Ovdje ostaje samo čuvar koji se o psima ne brine. Nekoliko puta taj zaštitar je zabranio izlazak iz gornjeg u donji dio, pa čak i kad smo imali dojavu da je pas pobjegao iz tih improviziranih bokseva – kažu nam volonteri koji se zadržavaju u gornjem dijelu Žarkovice, a od donjeg su odvojeni ogradom. I oni i dalje nemaju radno vrijeme, sa psima su 24 sata. Često se, kažu, dogodi da na njih zaborave kad stigne voda, a bilo je dana kad su im zaboravili donijeti i terapiju za pse. Broj dosadašnjih udomljenja, dodaju volonteri, manji je od njihova prosjeka. A sve se svelo na izmještanje pasa po skloništima i privremenim smještajima, umjesto da se napravio azil ili Žarkovica prilagodila uvjetima propisanim Pravilnikom, ističu. To se ionako već godinama obećava. Nalagala je žurnu gradnju azila i inspekcija, Grad se na njihova rješenja oglušio, ali inspekciji to godinama nije smetalo i nije reagirala. No, u cijeloj priči trenutno su zaboravljene ranjene i ostavljene životinje koje se i dalje pronalaze na ulicama grada. Na Žarkovicu više ne idu, a kako doznajemo, iz Grada uglavnom nema odgovora na hitne intervencije, ni reakcije na dojave o izgubljenim i ranjenim.