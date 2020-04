Sa 3,75 promila udario pješakinju, pobjegao, pa vrijeđao policajce

Zbog gomile prekršaja koje je napravio jedan 43-godišnji Riječanin mogao bi biti kažnjen s novčanom kaznom od 20 tisuća kuna. A predloženo je i da mu se zabrani upravljanje vozilima u trajanju od godinu dana.

Sve je to predložila policija, nakon što je 43-godišnjak 16. travnja u 14.45 na parkiralištu trgovačkog centra u Srdočima Renaultom naletio na pješakinju starije životne dobi. Umjesto da joj pruži pomoć, on je pobjegao, no policija ga je ubrzo našla pa je postalo jasnije i zašto je pobjegao. U krvi mu je izmjereno 3,75 promila alkohola u krvi.

Dok su ga policajci alkotestirali on ih je vrijeđao pa je na koncu odveden u postaju na otriježnjene. Prijavljen je zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, naleta na pješakinju, bijeg s mjesta nesreće, vrijeđanja policajaca...