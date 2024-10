S 2,82 promila ispalio tri hica iz pištolja kojeg legalno posjeduje

Pune ruke posla imala je policija s 42-godišnjakom zbog kojeg je 10. listopada u 16.30 intervenirala u Gladovcu Pokupskom. Jer on je bio alkoholiziran i to dobro, s obzirom na to da mu je u krvi izmjereno 2,82 promila alkohola. A bio je naoružan jer je imao registrirani pištolj iz kojeg je ispalio tri hica. Policajci koji su došli na intervenciju su mu oduzeli oružje iz kojeg je pucao, a zatim im je 42-godišnjak predao i drugo oružje.

Dio tog oružja posjeduje legalno i za njega ima dozvolu, no dio tog oružja posjeduje ilegalno, odnosno za nabavu i posjedovanje bilo je potrebno odobrenje nadležnog tijela. Nije poznato zašto je pucao, odnosno je li tome prethodila kakva svađa. Policija nije priopćila ni kojim se poslom 42-godišnjak bavi, s obzirom na to da ima registrirani pištolj. U svakom slučaju priveli su ga i smjestili u jedinicu za zadržavanje do otrježnjenja, nakon čega mu slijedi optužni prijedlog. Vjerojatno zbog ilegalnog posjedovanja djela oružja, a kako će se kvalificirati ispaljivanje hitaca iz pištolja, tek će se vidjeti.