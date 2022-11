Pijan prošao kroz tri crvena, usmrtio taksista i teško ozlijedio putnika pa se branio: Radije bih da sam ja poginuo

Žao mi je što se to dogodilo. Žao mi je tog čovjeka koje njegovo dijete više neće vidjeti. Rađe bi da sam ja poginuo. I ja sam otac troje djece i svjestan sam da zbog ovoga moram odgovarati. Ovo više nikada ne bih napravio. Zbog svega se psihički jako loše osjećam i tri tjedna uopće nisam spavao. Ni psihički ni fizički više nisam u stanju upravljati vozilom, a bio sam i sam teško ozlijeđen - bilo je sve što je svojevremeno htio kazati Ivan Pavlović (40), koji je u veljači skrivio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom.

Obranu tada detaljnije nije iznosio, već se odlučio braniti šutnjom, a prema optužnici, u vrijeme nesreće bio je i alkoholiziran. Pavlović se tereti da je 27. veljače u 22.44 s najmanje 2,65 promila alkohola u krvi upravljao BMW-om zagrebačkih oznaka. Vozio je Ulicom Pavla Hatzea od zapada prema istoku. Prošao je kroz crveno svjetlo na križanju s Draškovićevom te je naletio na Škodu Octavia kojom je upravljao taksist Krunoslav Kunkušak. Silina udarca odbacila je Škodu preko rubnog kamena, nakon čega je sletjela s nogostupa i udarila u betonske barijere. Krunoslav Kunkušak je zadobio teške ozlijede od kojih je na mjestu preminuo, dok je putnik u njegovom taksiju Josip I. bio teško ozlijeđen te je završio u komi.

Tijekom istrage provedena su prometna i toksikološka vještačenje. Utvrđeno je tako da je Pavlović u krvi imao najmanje 2, 65 promila u krvi te da s tolikom koncentracijom alkohola u krvi nije bio u stanju upravljati vozilom. Osim toga, toksikološkim vještačenjem u krvi su mu nađeni tragovi koji upućuju da je konzumirao neke lijekove poput Normabela, diazepama, apaurina... Njegova medicinska dokumentacija pokazala je da je 27. veljače oko 20 sati popio tabletu Normabela, jer mu je bila propisana terapija diazepamom. Prometnim vještačenjem je utvrđeno da je prije nesreće prošao kroz čak tri crvena svjetla na semaforu, vozio je brzinom od 113 kilometara na sat, na mjestu gdje je dozvoljeno 50, a još je tijekom vožnje i telefonirao. Osim toga, prije nesreće koju ej skrivio u veljači, bio je tri puta prekršajno osuđivan zbog prometnih prekršaja. Nakon nesreće mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola te mu ej zabranjeno upravljanje vozilima svih kategorija.

Pavloviću je 16. studenog trebalo početi suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu, no početak suđenja odgođen je zbog njegove bolesti, a sljedeća rasprava zakazana je za 25. studenog. Kada je istraga protiv njega pokrenuta, bio je osumnjičen za obijesnu vožnju i izazivanje nesreće sa smrtnom posljedicom, no na koncu je optužen samo za izazivanje nesreće sa smrtnom posljedicom, za što je zapriječena kazna do 12 godina zatvora.