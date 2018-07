Ruske pankerice ubile su koncentraciju kockastih

Koja je od nesreća najviše naudila našim nogometašima u finalu: loš sudac, VAR, umor, ili možda članice ruskog punk-benda Pussy Riot koje su u 53. minuti upale na teren i nakratko prekinule utakmicu? Jer one su doslovce presjekle igru naših koji su početkom drugog poluvremena sakrili loptu Francuzima i gol je doista visio u zraku. Nekako od tog prekida lopta našim nogometašima postaje teška poput robijaške kugle: do tada se lijepila za noge kockastih, a od tada se počela lijepiti za kopačke protivnika. Uskoro su Francuzi zabili još dva pogotka i priča je bila gotova.

Pussy Riot nisu nepoznate: prije šest godina u moskovskom su hramu Krista Spasitelja izvele performans (punk-molitvu) za uništenje Putina. Popele su se na oltar i otpjevale pjesmu u kojoj su napale predsjednika, vladu i Rusku pravoslavnu crkvu – rugale su se patrijarhu Kirilu kako “vjeruje u Putina umjesto u Boga” i pogrdnim riječima zatražile nasilno rušenje vlade. Tri djevojke tada su uhićene, optužene za huliganizam i proglašene krivima. Marija Aliokina, Nadežda Tolokonikova i Ekaterina Samucevič osuđene su na po dvije godine zatvora zbog toga što su “povrijedile osjećaje pravoslavnih vjernika i pokazale nedostatak poštovanja”.

Tada su zapadni mediji tvrdili kako je zatvor Putinova ideja, no Rusi su uvelike podržavali osuđujuću presudu: čak 44 posto nacije bilo je uvjereno u njihovu krivnju, a tek 17 posto mislilo je suprotno. Zanimljivo je tada reagirao premijer Medvedev koji je rekao da su članice skupine vrlo neugodne i da mu je mučno od njih, ali je ocijenio prestrogim zadržati ih u zatvoru. Nakon izlaska iz zatvora postale su toliko popularne da su se pojavile i u jednoj epizodi “Kuće od karata”. U fokusu su ponovno 2014., u olimpijskom Sočiju htjele su održati performans, ali su ih pripadnici kozačke milicije brutalno isprebijali i to pred kamerama. Tukli su ih specijalnim kratkim bičevima i prskali suzavcem u lice. Svojim najnovijim potezom, tvrde, željele su skrenuti pozornost na ukrajinskog filmaša Olega Sencova, osuđenog na 20 godina zatvora zbog terorizma i trgovine oružjem. No usput su učinile i štetu našima, ubili im koncentraciju i teško da bi ubuduće mogle biti baš popularne Hrvatskoj.