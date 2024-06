Medicinska sestra (55) iz SAD-a prva na svijetu preplivala maraton kroz stanište morskih pasa

Medicinska sestra Amy Appelhans Gubser (55) iz SAD-a postala je prva osoba koja je uspješno preplivala 47,80 km dugu dionicu od mosta Golden Gate u San Franciscu do otoka Farallon, inače poznatog staništa morskih pasa. Amy je u fakultetskim danima bila plivačica, no kada se zaposlila i dobila dvoje djece, objesila je plivačku kapu.

Ponovno je zaplivala pred 10-ak godina na nagovor prijateljice, a dionica koju je otplivala smatra se najtežim plivačkim maratonom na svijetu. Pet drugih osoba preplivalo je zaljev iz smjera Farallonsko otočje - Golden Gate most, no Amy je prva osoba, muška ili ženska, koja je plivala u suprotnom smjeru, koji je izazovniji jer ledene vode oko otočja dočekaju plivače u trenutku kada su već potpuno izmoreni, piše CNN.

"Mislim da ni ne znamo koliko smo sposobni" komentirala je Amy, kojoj je radno mjesto u dječjoj bolnici Benioff na odjelu fetalne kardiologije. Nada se da će njen pothvat inspirirati druge da rade teške stvari. Svoje postignuće posvetila je svom bratu i prijateljima koji se bore s karcinomom.

Otočje Farallones često je obavijeno maglom, a iako se nalazi vrlo blizu jednom od najpoznatijih gradova na svijetu, ljudi ga nisu naselili. Američki domoroci vjerovali su da na tim otocima prebivaju duhovi preminulih osoba, a danas je područje zatvoreno za javnost te se koristi kao utočište za životinje. Amy je otočje često gledala iz svog doma u Pacifici, južno od San Francisca. "Misteriozni su. Zloslutni, apsolutno zadivljujući. Oduvijek me privlače" komentirala je. Iako se nije namjeravala baviti plivanjem nakon fakulteta, potaknuo ju je prijatelj koji ju je izazvao da mu se pridruži u plivanju otvorenim vodama.

Prvi dan na plaži nije dobro prošao. "Počela sam plakati, bila sam prestravljena. Stavila sam stopala u vodu i odmah sam se smrzla, mislila sam, pa kako ću cijela ući u ovu vodu" prisjetila se Amy. Ipak, kada je napokon počela plivati, dogodilo se nešto nevjerojatno. "Osjećala sam kao da je svaka stanica u mom tijelu živa" opisala je. Od tog dana, plivanje otvorenim vodama postalo je njen novi hobi. Pridružila se veslačkom klubu South End u godišnjem plivanju od Alcatraza do prostorija kluba, plivala je pod mostom Golden Gate, preko zalijeva Santa Monica... "Bilo mi je tako zabavno, a moja djeca su mislila da sam potpuno poludjela" našalila se.

Među njenim pothvatima su i dva europska - plivala je od Irske do Škotske te od Španjolske do Afrike, no svaki put kada bi pogledala kroz prozor, vidjela bi Farallone, te je prije pet godina odlučila da će doplivati do njih. Njen maraton bio je strogo kontroliran - morao se dogoditi u svibnju jer je područje oko otočja inače mrijestilište za velike bijele psine.

Uvjeti su bili optimalni 11. svibnja, Amy je ušla u ocean oko 3:30 ujutro odjevena u crno-bijelo odijelo za plivanje, kako bi morskim psima izgledala kao orka, sa svjetiljkom na glavi da bi ju spasilački tim mogao pratiti. Prvih sat vremena pratila ju je velika sreća - oseka ju je nosila više od 16 kilometara. "Pjevala sam pjesme, riješila sam četiri ili pet svjetskih problema u svojoj glavi" prisjetila se Amy. Za preostalih 31,7 km trebalo joj je čak 13 sati. Kada je počela plivati, temperatura mora bila je oko 12 stupnjeva Celzijevih, no hladne struje oko Farollonesa spustile su temperaturu na samo 6°C. Amy je pratio brod sa spasilačkom ekipom koja joj je bacala hranu i vodu. Jedna osoba stalno ju je imala na oku, a jedna je osoba bila zadužena promatrati dolaze li morski psi.

Kada ju je od otočja dijelilo samo nekoliko kilometara, ekipa je primijetila truplo morskog lava u vodi. "Postoji samo jedan razlog zašto je mrtav. Nekome je poslužio kao obrok" komentirala je jedna članica. Odlučili su ipak pustiti Amy da pliva, a za otkriće joj nisu ni rekli. Do bove koja je označavala kraj maratona stigla je taman na vrijeme za zalazak Sunca.

Njena ekipa počela je pljeskati i čestitati joj, a ona se rasplakala i viknula im "uspjela sam". Pomogli su joj da izađe iz oceana i odmah ju počeli utopljavati. Koža joj je bila ledena, zamotali su je u deke i davali joj topli čaj i vodu. Već sljedeći dan, Amy se vratila na posao. Kaže kako se nada da će njeno postignuće pomoći drugima da shvate da je bilo tko sposoban učiniti nešto nevjerojatno. "Da sam u sobi punoj elitnih sportaša, ne bih bila previše zanimljiva" skromno je komentirala 55-godišnja baka. Za uspješno dovršeni maraton nije dobila novčanu nagradu, no kada je stigla do Farallonesa, lovočuvar ju je slikao na plaži i ponudio joj privatni obilazak otočja, koji je velikodušno prihvatila.

