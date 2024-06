Kaos na lokalnim izborima u Srbiji: Oporba upala u call centar SNS-a, ukrali kutije, bacili suzavac...

Građani Srbije danas biraju vladajuće u Beogradu , Novom Sadu, Nišu i više od 80 gradova i općina na lokalnim izborima. Biračka mjesta otvorena su od 7 sati ujutro i bit će otvorena do 20 sati. Lokalni mediji u Srbiji javljaju kako izbori nisu prošli bez incidenata, piše Nova.rs.

Naime, u Novom Sadu, opozicioni aktivisti pokušali su ući u zgradu Sajma, gdje se nalazi call centar Srpske napredne stranke (SNS). Također, s druge strane zgrade nalazi se Gradska izborna komisija, u koju bi večeras trebali biti donesene kutije s glasovima. Aktivisti inzistiraju na ulasku kako bi nadgledali proces.

Tijekom rasprave s policijom došlo je do guranja na vratima. Dok su se predstavnici opozicije i aktivisti raspravljali s policijom, aktivisti SNS-a, čiji je call centar u istoj zgradi, pobjegli su iz zgrade noseći kutije i materijal. Kako je javio reporter agencije Beta, aktivisti SNS-a potom su bacili suzavac na novinare i oporbene aktiviste.

Promatračka misija CRTA, koja ima promatrače na 450 izbornih mjesta, zabilježila je nepravilnosti na nekoliko biračkih mjesta. Ove nepravilnosti uključuju kašnjenje s otvaranjem biračkih mjesta, kupovinu glasova i tzv. "bugarski voz". Programsko direktor CRTA-e, Raša Nedeljkov, izjavio je na konferenciji za medije da su do sada policiji podnijeli šest kaznenih prijava. Najviše nepravilnosti zabilježeno je u općinama Čukarica, Palilula, Voždovac, Zvezdara i Novi Beograd, Nova.rs.

Interventna jedinica policije došla je na Novosadski sajam po pozivu predstavnika opozicije i aktivista, zbog sumnje na organizirani napad call centar SNS-a.

In Novi Sad, Serbia’s second biggest city, the police scuffle with opposition supporters in front of an illegal call center run by Vucic’s @SNS_Srbija to pressure voters to vote for the ruling party.



New PM @Milos_Vucevic was a long-time mayor of Novi Sad.pic.twitter.com/l4XRAEVZEn