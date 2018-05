Poslije vojne parade Vučić se s Putinom družio i na domjenku

Rusija je danas velikom vojnom paradom u Moskvi proslavila 73. godišnjicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom.

Parada je bila prigoda za predstavljanje vojnih inovacija poput novih modela oklopnih vozila i zrakoplova.

"Naš narod borio se do smrti. Nijedna zemlja nije doživjela takvu invaziju", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u govoru prije početka parade.

