'Rusi će morati naučiti izgovorati riječ Paljanica': Kakvo je to novo oružje Kijeva koje bi moglo promijeniti tijek rata?

''Rusi će ubrzo naučiti izgovarati riječ Paljanica'', naslov je ukrajinskog medija Kyiv Posta, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su Ukrajinci počeli prvi puta koristiti i nove dronove koji bi itekako mogli imati utjecaja na tijek rata koji bijesni već dvije i pol godine u toj zemlji.

- Danas smo prvi put uspješno iskoristili naše novo oružje. Radi se o apsolutno novoj klasi oružja - Ukrajinska Paljanica. Ovo je naša nova metoda odmazde protiv agresora. Neprijatelj je bio pogođen. Želim se zahvaliti svima koji su ovo omogućili - svim developerima, proizvođačima i našim borcima. Ponosan sam na vas - poručio je Zelenski prije nekoliko dana.

Zašto ukrajinska Paljanica? Odgovor na to pitanje usputno pojašnjava i naslov Kyiv Posta, koji navodi kako je ovaj naziv iskoristio netko s ''očitim smislom za humor''. Naime, Paljanica je inače naziv tradicionalnog okruglog kruha koji se u Ukrajini često jede za doručak ili kao poslijepodnevna užina. Međutim, Rusi imaju problema s izgovaranjem riječi ''Paljanica'', zbog čega se tijekom rata počela uvelike koristiti kao način za identificiranje ruskih sabotera.

Ukraine has introduced its first long-range rocket drone, Palianytsia, designed to target Russian airfields and strengthen its defense where Western weapons can't be used.



