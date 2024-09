Ručak tri eura, kava 30 centi: Ovaj mediteranski biser turisti redovito zaobilaze, a zemlja je nestvarno lijepa

Robert Dacešin, putopisac poznat po zanimljivim pričama, nedavno je podijelio dojmove iz Alžira, destinacije koja nudi mnogo sadržaja po pristupačnim cijenama, a još nije preplavljena turistima. Alžir ističe kao jedno od najjeftinijih mjesta koje je posjetio, gdje se kava može popiti za 30 centi, a ručak za nekoliko eura.

"Istina da je Afrika kontinent koji sam najmanje obilazio te da sam na njemu do sada obišao svega oko deset zemalja, no utiska sam da mi je glavni grad Alžira, Alžir, najbolji grad u kojem sam bio. Sa svojih 2,5 milijuna stanovnika ovaj grad vam pruža mogućnost da doživite istinsku egzotiku, bogatu povijest, upoznate srdačne ljude te da okusite jedna pravo putničko iskustvo po vjerojatno nikada nižim cijenama.

Jugoistočna Azija je sinonim za jeftina putovanja, ali mišljenja sam da je Alžir uz Iran možda najjeftinije mjesto gdje sam bio u posljednje vrijeme. Počevši od toga da ćete ručak plaćati od tri do četiri eura, kavu ili čaj piti za 0,30 eura, voziti se desecima kilometara taksijem za od dva do tri eura te, uz to, ulaziti besplatno na gotovo svaku atrakciju koju ovaj grad nudi", kazao je.

Također je istaknuo grad Oran, poznat kao "Pariz Afrike", zbog svoje francuske arhitekture i šarmantnog spoja europskih i orijentalnih elemenata. "U gradu danas živi oko dva milijuna stanovnika, a ono što je upečatljivo ovdje je velik broj impozantnih katedrala koje ćete vidjeti širom grada. Pored njih, tu je i prekrasna tvrđava Santa Cruz do koje ćete doći žičarom po cijeni manjoj od eura, a s koje ćete imati jedan od najboljih pogleda na grad."

Najbolje od svega mu je, kazuje na društvenim mrežama, što država nije preplavljena turistima, što je slučaj s brojnim drugim mediteranskim zemljama. "Ne pamtim da sam u skorije vrijeme bio u zemlji koja nudi toliko povijesti, a koju gotovo nitko ne posjećuje. U ovih pet dana, koliko smo već ovdje, ne znam jesam li vidio jednog stranca. Stoga, ako razmišljate o nekoj divljoj i egzotičnoj destinaciji koju nije zahvatio ni gram masovnog turizma, ovo može biti super opcija."

