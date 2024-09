Rubeša (AM): Nismo se prodali, spriječili smo HDZ da raspusti Gradsko vijeće

U Zadru se još uvijek vuku repovi nakon deblokade proračuna u kojoj su za proračun HDZ-ovog gradonačelnika glasovali nezavisni i Akcija mladih, a SDP je bio protiv. Uslijedile su međusobne optužbe oporbe u vijeću u kojem HDZ prvi put u povijesti nije imao većinu. Sada je nakon burne sjednice reagirao i prvi čovjek Akcije mladih Ante Rubeša.

- Za početak bi se želio javno ispričati kolegi Danijelu Radeti što sam mu u afektu rekao da su on i njegova duša ružni. Evo sad potpuno smiren mogu konstatirati da je Danijel lijep, samo bez duše. Lijepi, a bez duše su i svi oni koji su pokušali ostavit Grad bez oporbe godinu dana prije lokalnih izbora, svi oni koji su ismijavali percepciju građana usko povezanu s radnim bilježnicama ili oni koji se nisu potrudili predložiti niti jedan socijalni, infrastrukturni ili bilo kakav prijedlog, kako bi pomogli ili podignuli kvalitetu našim građanima, što bi nam u suštini trebao biti posao.

U Danijelovu zaštitu stao je njegov stranački kolega, moralna vertikala – Gaši, nazivajući me svojevrsnim Bullijem te izražavajući zabrinutost za psihičko stanje svih mojih navodnih žrtava, od prvog osnovne pa sve do danas i političkog bullyinga, koji navodno vršim nad članovima hdz-a i sdp-a. Čak bi se i složio s njim u ovom zadnjem djelu. Moja poslanica je provoditi nasilje nad onima, koji provode nasilje nad narodom. Obožavam kad se moralne nakaze, koje svoje živote vode raskalašeno, predstavljaju u javnosti kao moralne vertikale.

Ne ponosim se uvijek svojim reakcijama ali ono što je sigurno je to da su iskrene i da stvarno mislim ono što i govorim. Poznato mi je da je biti iskren isto što i biti budala ali osobno se nikad ne bi bavio politikom ako to ne bi bilo iskreno. Ljudi ne vole istinu, zato i imamo poplavu nemoralnih pokvarenjaka u politici, koji se lažima dočepaju pozicije te je onda iskorištavaju za osobnu korist, dok s druge strane mi iskreni većinom budemo redikulizirani i ne baš omiljeni. Sve ove u teoriji činjenice u Zadru su multiplicirane i dobro je konstatirao kolega Radeta da mi u Zadru patimo od nekakvog sindroma, samo je zaboravio napomenuti da su on i njegovi partijaši u jednom dijelu uzročnici tog sindroma.

Ponašanje zadarskog SDP-a u situaciji kada HDZ prvi puta nema većinu u vijeću je u najmanju ruku inkriminirajuće. Prve godine su imali par amandmana ali su glasali protiv, kako bi nas mogao prozivati. Od tada pa do danas SDP je izglasao svaki HDZ-ov proračun i to čak dva puta u jednoj godini. Ne samo da su izglasavali proračune, nego su vodili HDZ-ove unutarstranačke ratove (smjena nebitnog Dilbera), po naputku izvršne vlasti rušili legalne amandmane, koji su bili izravne financijske pomoći građanima pritom ne predlažući nikakve svoje prijedloge, sami s HDZ-om proveli u najmanju ruku sumnjivu privatizaciju Nogometnog kluba Zadar, a neposredno i privatizaciju Višnjika na što smo ih tada upozoravali, kulturološki su osakatili Grad prepuštajući Znanstvenu knjižnicu Vatikanskom sveučilištu. I onda nakon svega toga ovaj najmanji proračun (još 3 mjeseca do novog) ali za naš opstanak najbitniji, odlučili opstruirati?!?

Kad sam uvidio da HDZ radi sve da se da se raspustimo, da je Enio zauzeo stav, a da SDP želi preko leđa građana napakostiti svima, odlučio sam djelovati. Nazvao sam Predsjednika vijeća i zatražio izvanrednu sjednicu, kako bi mi iz Akcije mladih mogli napisati legalne amandmane po željama Nezavisnih. Prijetnja legalnim izvorima u obliku kapitalnih pomoći gradskim tvrtkama bile su okidač da izvršna vlast sama pozicionira amandmane Nezavisnih te da onda svi skupa podržimo naš proračun. Nismo se prodali kao Peroš-Prank, nismo se prodali kao sdp ove zadnje dvije godine. Glasom za naš proračun osigurali smo 7 milijuna eura u obliku izravne financijske pomoći našim sugrađanima i preživjeli. Čak je i trenutno najveći Hrvatski mislilac lijevog spektra, naš predsjednik Vučetić prepoznao situaciju i podržao naš proračun, koji je tada postao i njegov. Ali ne, Radeta i Gaši znaju bolje. Moš' mislit.

Iskreno (šalim se) mislio sam da će naslovnice nacionalnih medija ovjekovječiti najveću, povijesnu pobjedu oporbe u Hrvatskoj i to još u gradu za kojeg se priča (vjerojatno zbog aljkavog sdp-a) da ne postoji oporba. Nikad nitko u niti jednom od većih gradova u Hrvatskoj, nije ovakvu financijsku injekciju, osiguranu isključivo prijedlozima oporbe, ubrizgao građanima zadnja tri mjeseca u godini. To je presedan. Zamislite samo još da imamo ozbiljni sdp u Zadru pa da su i oni pripremili svoje amandmane, uvjeren sam da bi taj iznos premašio 13 mil eura ili preko 100 mil kuna za naše građane. Čudo! Za anale.

I eto tako je onaj Bully s početka teksta, od kojeg traume imaju još oni iz osnovne, odlučio zdravim razumom spasiti oporbu i odblokirati grad, zaštiti građane od glupog prepucavanja ogovaranih likova, zadovoljiti percepcije roditelja oko radnih bilježnica i pokušati još ovu godinu djelovati na prostorni plan, kako bi ZAJEDNO, sačuvali naš Grad za buduće generacije. Bili mi lijepi ili ružni, nemojmo biti glupi. Tko zna kad će opet građani biti u prilici imati većinu u Gradskom vijeću! Bez obzira na nesuglasice, imamo odgovornost prema građanima, boriti se za njihova prava. Za to smo birani, a ne za samouništenje. Ovo je istina i ovo su činjenice pa kome pravo, kome krivo - istakao je Ante Rubeša.