Rovinjski Masters of Building Fair ugostit će slavnog talijanskog ilustratora i arhitekta Carla Stangu koji je za ovu prigodu kreirao ilustraciju

Na Masters of Building Fair, najveći gospodarski događaj ove godine, kao poseban gost dolazi Carlo Stanga, ugledni talijanski ilustrator i arhitekt s berlinskom adresom. On će za ovu prigodu ilustrirati "MBF City", grad iz mašte kao vizualni identitet ovog prestižnog događaja. Stanga je globalno poznat po svojim živopisnim i detaljnim ilustracijama gradova, a njegov ilustratorski rad u kojem urbane pejzaže prikazuje na jedinstven način, spaja arhitekturu, putovanja i kreativnost.

Jedan od najpoznatijih projekata Carla Stange je serija knjiga "I am the City" u izdanju Moleskinea, gdje su gradovi poput New Yorka, Londona, Los Angelesa i Milana prikazani kao glavni likovi. Stangine ilustracije ističu dinamičnost i složenost urbanog života, kombinirajući tradicionalne i moderne elemente. Carlo Stanga surađivao je s brojnim međunarodnim brendovima i publikacijama, a njegova djela donijela su mu priznanja diljem svijeta, uključujući nagradu American Illustration Award.

Idealan grad

Carlo Stanga ilustrirat će MBF City, idealan grad iz mašte kao metaforu ovog velikog događaja. U gradu se mogu prepoznati vrijednosti, pozitivna usporedba starog i novog, dinamičnost te sposobnost stvaranja suradnji i poveznica s cijelim svijetom. Grad je ispunjen bogatim arhitektonskim detaljima, otvorenošću prema svijetu koju simboliziraju mostovi, te monumentalnim oblicima i kreativnim interakcijama.

"S veseljem predstavljam metaforičku sliku grada koji dijeli tipične elemente i vrijednosti međunarodne konferencije. Futuristički elementi čvrsto se oslanjaju na tradiciju i stvarnost pa s velikim entuzijazmom i optimizmom govore o sadašnjosti i budućnosti. Budući da se MBF održava u Rovinju, gradu prepunom ljepote i inspiracije, crtanje ove ilustracije bilo je prava radost", istaknuo je ilustrator Carlo Stanga.

Gospodarski događaj godine

Masters of Building Fair će se održati od 10. do 12. listopada u kompleksu rovinjskog TDR-a. Organizator ovog međunarodnog događanja je platforma Building.hr, digitalno središte investicijsko dobavljačkih lanaca. Namjera ovog događaja je povezati na regionalnom tržištu sve industrije koje su uključene u investicije i dobavljačke lance te biti internacionalno prepoznati gospodarski događaj najvećeg prioriteta i značaja.

“Masters of Building Fair je mjesto susreta koje povezuje sve industrije, oblikuje snažnu poslovnu zajednicu i utječe na poslovanje i gospodarstvo. Okupili smo respektabilnu listu predavača i panelista svjetskog glasa, kao i vrh domaćeg gospodarstva. Pridružite nam se i vi ovoga listopada u Rovinju i budite dio tradicije u nastajanju", izjavila je Maja Borovina Frankić, organizatorica događaja Masters of Building Fair.

Poznata imena

Na MBF-u će sudjelovati svjetski poznati dizajner Karim Rashid i globalni stručnjak za protupotresnu gradnju David Biggs, a uz njih tu su još i Maud Truchi (Maslina Resort), Fragkoulis Kanavaris (ARUP), Vuk Vuković (Oraclum capital), Kruno Santini (ECM Parters), Marko Pažanin (Sotheby’s International Realty Hrvatska), Jose Gil Douarte (Horwath), Hrvoje Dolenec (Zagrebačka banka), Ante Peranić (Ernst&Young), Patrik Franolić (Spiller Farmer), Ivica Sulje (Aminess), Ante Marić (Atellior), Marin Zovko (INA), Matea Jerić Ćurković (Perfecta Travel & President grupa), Josip Ergović (Nexe), Marko Dabrović (3LHD), Franco Peruza (PKF Hospitality), Damjan Geber (BRIGADA), i ostali panelisti koji su ugledni stručnjaci i predstavnici gospodarstva.

Predavači i panelisti će dijeliti svoje uvide i najbolje prakse iz Hrvatske i svijeta u razgovorima o zelenijem pristupu za gradove budućnosti, luksuznim nekretninama u globalnom kontekstu, ulozi turizma u urbanoj sanaciji, energetskoj strategiji, zelenoj tranziciji, ulozi radne snage u gospodarskom razvoju, implementaciji umjetne inteligencije u građevinarstvu, i ostalim. Pokrit će široki spektar tema, uključujući makroekonomske i geopolitičke trendove, tehnološke inovacije, financijske strategije projekata, teme iz područja prava, aktualne novitete poput ESG, AI i BIM-a i druge relevantne aspekte industrije.

Podrška zajednice

Masters of Building Fair je pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Ministarstva gospodarstva, Istarske županije i Grada Rovinja.

Sponzori ovog događaja su: INA, Hrvatska gospodarska komora, Zagrebačka banka, Amelicor, Inovapro, Mapei, Spegra, Optika Anda, Elos, Nexe, Tromont, Pevex, Alfa Therm, Tommy, Marina Resort Cavtat, Fero-Term, Adria Europe Group, Sotheby's International Realty Croatia, Atellior, Amstein-Walthert, Spiller Farmer, Grou i mnogi drugi.

Svoju kotizaciju za Masters of Building Fair možete osigurati na Entrio.hr, a za više informacija o programu provjerite raspored događanja na MBF-u.