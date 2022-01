Ronioci koji traže Periša: Postoje neki tragovi zbog kojih smo krenuli uzvodno

Ronioci u Beogradu jučer su prvi put ušli u Savu kako bi pretražili dio korita rijeke gdje je mladić posljednji put viđen. Kako je objasnio Darko Kovačević iz Mreže za opasnost Srbije za Novu.rs, vode se provjerenim informacijama koje imaju.

- U principu uvijek se tijelo traži nizvodno ako postoje neposredne ili posredne informacije da je neka osoba na nekom određenom području uopće ušla u vodu. Međutim, pošto to sad nije potpuno potvrđeno, pronađeni su neki tragovi, pa pošto postoji neki osnove sumnje da je ipak mesto ulaska bilo mnogo više uzvodno, onda se krenulo odatle. To su neki osobni predmeti koji su pronađeni. Sada se traži svaka mogućnost, zaista svima je stalo da se ta mlada osoba nađe. Mi se svi i dalje nadamo da ćemo ga naći u nekim mnogo sretnijim okolnostima - kazao je.

Ronioci se suočavaju s izuzetno teškim poslom koji dodatno otežava loša vidljivost i niska temperatura.

- Na brzim vodama vidljivost je strašno loša. Doslovno na dužinu ruke ronilac ne može da vidi i sve što se radi, radi se na pipanje. Bilo bi nemoguće pretražiti taj cijeli potez na pipanje, to je dugotrajno. Drugo, što su sami vremenski uvjeti loši - ovo doba godine, temperatura vode koja je 5, 6 Celzijevih stupnjeva - znatno smanjuju pokretljivost ljudi u vodi bez obzira na sva suha odijela i svu tehnologiju. Ronioci mogu da izdrže 15, 20 minuta do pola sata maksimum, pa se mijenjaju. To je kao traženje igle u plastu sijena na tolikom području i onda se čeka neka, bilo kakva, konkretna situacija kao ova što je jučer bila, znači pronađeni su neki tragovi, sužen je potez pretrage, međutim nažalost ili na sreću ronioci nisu ništa uspeli da nađu - dodao je Kovačević.

Objasnio je i koliko je dana potrebno da tijelo ispliva na površinu.

- Temperature vode, zraka... Imali smo slučaj pre skoro dvije godine kada smo tražili mladog Uroša na lokalitetu Vinče. Sedam, osam dana smo neprekidno tražili i vodom i kopnom da bi se tijelo pojavilo tek oko tri mjeseca kasnije, na 20, 30 metara od mjesta gdje smo tražili. To je nepredvidivo - objasnio je Kovačević.

Veliko je područje na kojem se traga za Perišem, govori Kovačević, te postoji puno plovnih objekata za koju se potencijalno može zakačiti tijelo nošeno strujom.

- Pomicali smo balvane, grane, smeće, tu gdje je mirnija voda može da se desi da struja pogura. Ako je upao u glavnu struju, moguće da je negdje dole nizvodno, ali pošto još nemamo takve, potraga je i dalje ovdje - smatra.

Prisjetio se sličnog slučaja koji se dogodio prošle godine.

- Prošle godine smo imali slučaj dva momka kod Beton hale - jedan je skočio u rijeku, drugi je skočio da ga spasi. Prvog su izvukli, drugog su našli desetak dana kasnije upravo na tom području koji sad pretražujemo - prepričava.

