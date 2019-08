Roditelji na meti kritika: Dijete se možda smije, ali ovo je zanemarivanje

Муж @bonor_andrei красава 🙌 Зарегался в #tiktok и у него 1м просмотров. Я зарегалась в #тикток у меня, что не видео то нарушение прав 😅 а если проходит то 0 просмотров 😅 У него там коменты про травматичность, а я говорю просто у наших родителей смартфонов не было, я вот прекрасна помню как летела со шкафов на кровати а сверху на меня антресоли 😅 Но самое страшное это когда стул потом ещё стул а потом на стол и не долететь и разбить бровь. Про гаражи я молчу 😵 #детиакробата #травматичность #отсутствие #детионитакие #сынок #дома #круто

