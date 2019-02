Robert Kohorst: Pozdravu 'Za dom spremni' nema mjesta u modernom društvu

Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst pozdravio je u utorak priznanje hrvatske predsjednice da je pogriješila kada je ustaški pozdrav Za dom spremni proglasila starohrvatskim i poručio da, slobodi govora unatoč, "postoje izrazi kojima nema mjesta u modernom društvu".

"Iako sve zemlje trebaju štititi slobodu govora i političkog izražavanja, postoje neki izrazi kojima nema mjesta u modernom društvu", napisao je ambasador na Twitteru.

"Pozdravljamo nedavnu izjavu predsjednice Grabar-Kitarović oko korištenja govora koji unosi razdor u Hrvatskoj", napisao je, stavivši link na njezinu subotnju izjavu kojom priznala da je pogriješila kada je za pozdrav „Za dom spremni” ustvrdila da je povijesni hrvatski pozdrav.

Za dom spremni ustaška je krilatica koja nema utemeljenja u hrvatskoj povijesti.

"Prihvaćam činjenicu koju su rekli povjesničari, da to nije povijesni hrvatski pozdrav. Međutim poanta te izjave nije bila na tom dijelu rečenice, nego da je on kompromitiran i neprihvatljiv i tu je poanta i na to se treba usredotočiti”, poručila je predsjednica, rekavši da pogriješila zato što je povjerovala nekome od svojih savjetnika.

