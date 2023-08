Samsung Galaxy S7 i Edge verzija iz iste serije, iPhone 7 i iPhone 7 Plus, Huawei P9 i Xiaomi Mi 5s Plus… Kratkim pregledom arhive tehnoloških portala lako se nađe podatak da su se upravo ovi pametni telefoni ubrajali u najtraženije 2016. godine. Bila je to ujedno i godina kada je rođena generacija djece koja za nešto više od mjesec dana kreće u prvi razred osnovne škole.

Da, vrijeme toliko brzo prolazi da djeca rođena 2016. imaju već 7 godina, kreću u školu i vršnjaci su mobitelima koje mnogi još uvijek koriste. Većina tih pametnih telefona je, naime, još uvijek u sasvim dobrom stanju s obzirom na to da je do 2016. tehnologija razvoja smartphonea već dosegla poprilično visoke standarde. Standarde koji današnjoj djeci nisu čudo tehnologije, novost ni inovacija, već nešto sasvim normalno uz što su odrasli.

Koliko god nekome to čudno zvučalo, današnja djeca ne sjećaju se vremena prije iPhonea i Samsunga “sedmice”, ne znaju za vrijeme prije WiFija i ne poznaju svijet prije Instagrama i TikToka, koji je, usput rečeno, također svjetlo dana prvi put ugledao u rujnu 2016. godine kada je lansiran na kinesko tržište.

I bez obzira na to koliko kritičari ovako brzog tehnološkog napretka ponavljali da je svijet prije bio bolji, činjenica je da to nije svijet novih generacija. Njihov svijet su, koliko god to teško bilo prihvatiti, upravo sva ova tehnološka dostignuća i to se nikako ne može promijeniti. A definitivno ne – zabranama.

A upravo je na zabranu korištenja pametnih telefona u učionicama pozvao UNESCO. U svom novom izvješću navode, naime, kako korištenje pametnih telefona ometa koncentraciju djece i, iako cijeli niz istraživanja pokazuje da je to apsolutno točno, treba se zapitati jesu li zabrane najbolje rješenje tog problema. Kako sedmogodišnjaku koji ne poznaje svijet bez pametnih telefona objasniti da ga više jednostavno – ne smije koristiti? Iako vlastitim očima vidi da to čine svi drugi u svim drugim situacijama. Nije li bolja opcija djecu naučiti kako odgovorno koristiti pametne telefone pa i svu ostalu tehnologiju? Ne bismo li, umjesto posezanja za zabranama, trebali težiti edukaciji?

Istina, apsolutno je neprihvatljivo da djeca tijekom nastave koriste mobitele, osim ako to nije u obrazovne svrhe. Apsolutno je neprihvatljivo da se dopisuju, igraju igrice i surfaju, ali zapravo se ide linijom manjeg otpora kada se toj djeci uređaji oduzmu i proglase zabranjenima. Puno je teže, ali zato dugoročno puno poželjnije odgojiti mlade, medijski pismene osobe koje će uvijek uz sebe imati svoj pametni telefon, ali ga i znati pametno te odgovorno koristiti.