Rezultati Velesajma 'otvorili' ulaganja od najmanje dva milijuna eura

Ovogodišnju sajamsku sezonu Zagrebački velesajam završit će organizacijom dva komplementarna sajma – CroAgro, koji je posvećen poljoprivredi i svemu vezanom uz nju, te Sajmovima hrane i zdravog življenja. Bogat program upotpunit će i konferencija Poslovnog dnevnika Digitalna poljoprivreda i klimatske promjene, ali i brojna druga predavanja, radionice kao i sama ponuda hrane. Renata Suša, direktorica Zagrebačkog velesajma, otkriva što sve posjetitelji mogu očekivati na sajmovima na kojima će sudjelovati čak 350 izlagača iz 26 zemalja, ali se osvrće i na ovogodišnje poslovne rezultate Velesajma. Direktorica koja je minuse u poslovanju tvrtke, koja upravlja urbanističkom i ambijentalnom baštinom glavnog grada, uspjela pretvoriti u plusove, kaže da se rast brojki nastavlja i u 2024., a uskoro bi, najavljuje, trebalo početi više radova na obnovi kompleksa u Novom Zagrebu u koji se dugo nije ulagalo.

A što se tiče završnice u sajamskim događanjima, sajmovima CroAgro i Sajmovima hrane i zdravog življenja, koji će biti održani od 5. do 8. prosinca, Suša očekuje da će biti jednako atraktivni kao i lanjski kada ih je posjetilo oko 15 tisuća ljudi. Na njemu će se poljoprivrednici moći upoznati s najnovijom mehanizacijom, strojevima i opremom, potrebnim repromaterijalom te digitalizacijom u poljoprivredi. S druge strane, na istom prostoru, posjetitelji će moći kušati i kupiti obilje domaće hrane, učiti o zdravoj prehrani, ekološkoj proizvodnji i cjelovitom pristupu zdravlju. Ove godine, primjerice, na Sajmovima hrane i zdravog življenja gostovat će devet županija koje će predstaviti proizvode svojih OPG-ova. Taman uoči blagdana posjetitelji će moći kušati i kupiti niz domaćih delikatesa, najavljuje Suša.

Poslovni dnevnik će, u sklopu konferencije Digitalna poljoprivreda i klimatske promjene, predstaviti projekt Digitalno selo – Strizivojna, kojem je cilj upoznati poljoprivrednike ove slavonske općine sa svim prednostima korištenja tehnologije u obradi zemlje i uzgoju hrane te im omogućiti njezinu uporabu. Posjetitelje, ističe Suša, očekuje i bogati fond od čak 126 nagrada.

Tim će sajmovima završiti iznimno dinamična godina u kojoj je Zagrebački velesajam organizirao devet sajmova u sedam sajamskih termina, dok se na prostoru Velesajma održalo još 50-ak vanjskih događanja. Najuspješniji je sajam ove, kao i prijašnjih godina, Interliber koji je posjetilo više od 120 tisuća ljudi. No, i ostali su sajmovi ostvarili dobre, a neki čak i izvrsne rezultate, kaže Suša. Poslovni prihodi ove bi godine trebali rasti 14 % u odnosu na lani – na 11,6 milijuna eura. Operativna dobit, koja je lani iznosila 736 tisuća eura, ove će godine biti čak 200% viša, kaže Suša. Također, najavljuje da bi za nekoliko mjeseci trebala početi sanacija i asfaltiranje prometnih površina vrijedna dva milijuna eura. Ove godine trebala bi krenuti i obnova paviljona Đuro Đaković.

- Prije dvije godine suočavali smo se s ozbiljnim izazovima – bili smo prekomjerno zaduženi, s izrazito lošom likvidnošću - kaže Suša. - Danas je to stabilno poduzeće, no ono samo teško može iznijeti projekt revitalizacije o kojem se raspravlja već desetljećima. Za to će im biti nužna podrška Grada.

FOTOGALERIJA: