Revizori dali 'prst gore' za 96 posto firmi koje kotiraju na burzi – kako su onda moguće 'Ine' i 'Hepovi'?

Prema analizi financijskih izvještaja poduzeća u 2023. čini se da bismo mogli ponijeti titulu najuređenijeg tržišta na svijetu: revizori su dali pozitivno mišljenje za 96 posto izdavatelja vrijednosnih papira, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nakon provedene analize izvještaja društava na uređenom tržištu RH ustvrdila da su revizori dali pozitivno mišljenje svim društvima na vodećem tržištu, za 96 posto društava na Službenom tržištu te za 84 posto društava na Redovitom tržištu. Kako su onda moguće „Ine“, „Ingre“ i „Hepovi“ i zamračenja po milijardu (tadašnjih) kuna?!

Regulator je, štoviše, usporedbom podataka za prethodne tri godine ustvrdio da je za 2023. godinu u odnosu na 2021. povećan postotak izdavatelja s pozitivnim mišljenjem sa 84 na 89 posto. Hanfa navodi da se broj modificiranih mišljenja u 2023. (11 posto) smanjio u odnosu na prethodne godine: u 2022. ih je bilo 16 posto, a u 2021. 22 posto, i to zbog izvrštenja izdavatelja koji su prethodnih godina imali modificirana mišljenja: Bilokalnika, Brodomerkura, Koestlina i Viro tvornice šećera. Kao pozitivan primjer pomaka iz modificiranog mišljenja u pozitivno navode Tekstilpromet, dok je u suprotnom smjeru otklizalo Kutjevo – ove je godine dobilo modificirano mišljenje u odnosu na prošlogodišnje pozitivno.

Sva modificirana mišljenja na godišnje izvještaje za 2023. su mišljenja s rezervom. U godišnjim revidiranim izvještajima za 2022. također su sva modificirana mišljenja bila mišljenja s rezervom, dok je 2021. bilo 19 mišljenja s rezervom i jedno suzdržano. Mišljenje s rezervom ukazuje na određena, ali ne prožimajuća kriva prikazivanja ili izostanak dokaza o prikazima u financijskim izvještajima. Suzdržano mišljenje znači da revizor nije mogao pribaviti dostatne i primjerene dokaze na kojima bi temeljio mišljenje, a mogući učinci pogrešnih prikazivanja su značajni i prožimajući za financijske izvještaje – pojašnjava regulator.

Prošlog se ljeta prašina podigla zbog izmjene Zakona o reviziji kojom je ukinuta obveza revizije financijskih izvještaja od najmanje dvije neovisne revizorske tvrtke za velike kompanije. Neki su revizori upozoravali tada na povećanje opasnosti od novih Agrokora, dok su drugi tvrdili da se ukida diskriminacija domaćih u odnosu na strane vlasnike. Ministarstvo financija je 2017. uvelo takozvani „joint audit“ upravo nakon sloma Agrokora, a službeno su se uskladili s EU legislativom koja je dala takve smjernice i preporuke. "Joint audit" amputiran je iz zakona svega pet godina nakon što je uveden – kritiziralo se iz struke - zbog pritiska "Big 4" (Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PwC) i kompanija kojima je to trošak.

Atlantic je dvije godine nakon uvođenja joint audita u zakon podnio zahtjev Ustavnom sudu da ga ukine tvrdeći da je diskriminatoran, no zahtjev im je odbačen i od Ustavnog suda i od Ministarstva financija. No zato je to učinjeno netom nakon afere u HEP-u. Hanfi je, pak, tek prije tri godine, izmjenama Zakona o tržištu kapitala, povjerena uloga nadzora nad financijskim izvještavanjem. U tom razdoblju nisu došli ni do kakvih tektonskih nalaza.

EY je tako provodio reviziju u Ini od 2014. do 2021. i promaknulo im je uočiti da je negdje nestala milijarda tadašnjih kuna. U razgovoru za Večernji list Berislav Horvat, predsjednik Hrvatske revizorske komore i Country Managing Partner te voditelj Odjela revizije u EY-u Hrvatsk,e ustvrdio je kako se u 2021. se nije događalo nešto značajno, a 2022. kad je uzelo maha nije još ušao novi revizor. Poentirao je da bi prijevare trebali onemogućiti nadzorni odbor, uprava i interna revizija, apostrofirao na korporativno upravljanje. Revizor samo kaže da su izvještaji točni. A bili su točni – lakonski je tada komentirao prvi čovjek revizije Ine.

Zaključak koji se nameće nakon takvih prebacivanja odgovornosti i nemogućnosti otkrivanja nezakonitosti u izvještajima, detektiranja krivca i preuzimanja odgovornosti, je da su revizori samo skupi javni bilježnici. Bave se formom, a ne sadržajem. Jednako tako, regulator kao nijemi svjedok potvrđuje da su oni dali pozitivna mišljenja o toj formi, svake godine sve bolja, statistika se popravlja, znači da dobro rade i tvrtke i revizija i regulator, dijele se bonusi, rastu plaće i svi sretni. A milijardi nema.

