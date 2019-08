Reis Kavazović osudio sve one koji šire laži o muslimanima u BiH: 'Počinjeni su strašni zločini'

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović danas je u svojoj bajramskoj hutbi (propovijedi) oštri kritizirao sve one koji objedama šire laži o muslimanima u njegovoj zemlji, pozvavši vjernike da se takvima odlučno suprotstave.

Predvodeći središnju molitvu u povodu blagdana Kurban-bajrama u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj džamiji, reis Kavazović je kazao kako su za svaku osudu "zlonamjerne riječi kojima se nastoji širiti laž o bosanskohercegovačkim muslimanima, o narodu kojeg su držali u logorima mjesecima i godinama i nad kojim su počinjeni strašni zločini i genocid".

Istaknuo je tom prigodom kako se muslimani u BiH nikada nisu bojali istine o sebi niti će ikada pokleknuti pred zlom niti mu povlađivati.

"Činili smo to i u najtežim danima opsade naše zemlje. Pozivamo da to i drugi čine i da zlu koje se među njima širi ne povlađuju i da s njim ne koketiraju. Neka nitko ne traži svoju sreću u tuđoj nesreći tako što će o drugima širiti laži i činiti objedu. Mi se nećemo dati pokolebati u našoj vjeri, jer smo narod koji je u povijesti naučio razlikovati zlu od dobre namjere i teško nas je u zabludu dovesti. Naše je prirodno pravo stati u obranu i odbiti svaki zlonamjeran nasrtaj na našu vjeru, moral i narod. To je naša obveza", poruka je reisa Kavazovića.

Vjernicima je uputio poziv na život posvećen Bogu u zajednici s ljudima, u međusobnom poštovanju, dobru i plemenitosti te na borbu protiv velikih pošasti današnjeg društva: mržnje, nesigurnosti, korupcije, nepoštivanju prava i zakona te ovisnosti o kockanju za koje je kazao kako koje nagrizaju sve pore društva i obitelji.

Zatražio je od vjernika i da ne okreću glavu od onih koji pate, posebice od izbjeglica koje valja zaštititi od takvih kojima je ideal podizanje žice među ljudima.

"Ne mogu nam biti uzor oni koji pozivaju na nasilje prema ljudima i opravdavaju ga i oni koji podižu zidove bodljikave žice među ljudima. Mi možda jesmo jedna siromašna i napaćena zemlja, ali naša prsa ne smiju biti uskogruda, kao što nikada nisu ni bila. Božja milost obuhvaća sve. On će je dati, kao što je obećao, onima koji budu bogobojazni i koji milosrđe prema ljudima budu pokazivali i koji ne budu olako preko Božje riječi prelazili", kazao je poglavar bosanskohercegovačkih muslimana.