Razlika i do tri puta! Flixbusovi putnici na istoj liniji ne plaćaju i istu cijenu karte

Dnevno do Dubrovnika vozi osam autobusnih linija iz Zagreba, od čega je pet linija Flixbusa s cijenom od 39,99 do 98,98 eura. Ostale pokriva Samoborček i cijena mu je 33 eura. Njemački prijevoznik s prepoznatljivim zelenim autobusima pokriva svaku drugu liniju do Osijeka i karta u jednom smjeru iznosi od 10,99 do 21,48 eura. Sve su cijene od prošlog petka prijepodne i moguće je da su danas drugačije.

Na međunarodnim linijama najgore

Osječani dobro prolaze, jer ako ne stignu kupiti jeftinu kartu Flixbusa mogu se s ostalim prijevoznicima voziti za 12,5 eura. Još je bolje Riječanima, jer do Rijeke voze samo dvije linije Flixbusa i cijena im je u petak bila pristojna, 8,99 eura, dok ostali prijevoznici naplaćuju od 6,5 do 18 eura. Najgore prolaze putnici koji koriste međunarodne linije gdje, prema srednjoj Europi, ali i susjednim državama, gotovo da i nema nikoga osim Flixbusa. Do Beča, gdje vozi jedino Flixbus, u petak je primjerice karta bila od 36,99 do 67,98 eura, a najčešći im je raspon cijene od 26 do 80 eura. Od Zagreba do Beča često je skuplje nego od Beča do dvostruko udaljenijeg Berlina.

Smije li se cijena karte na istoj liniji razlikovati i do tri puta, ovisno o tome kada je kupljena? Kao da štruca kruha ujutro stoji dva eura, u podne jedan, a navečer četiri ili pola eura, ovisno o tko zna čemu!? Nedavno je španjolski regulator kaznio Booking.com s više stotina milijuna eura jer su namještali cijene i priječili normalnu tržišnu utakmicu. Dinamičke cijene, kako se stručno zove situacija da cijena iste usluge varira i do nekoliko puta unutar jednog dana, počele su s avioprijevoznicima.

U Hrvatskoj su se proširile na autobusni prijevoz dolaskom njemačkog Flixbusa, koji je niskim cijenama najprije uništio domaće prijevoznike da bi, kao monopolist na mnogim linijama, počeo obračunavati višestruko više. Pitanja smo poslali nadležnom Ministarstvu prometa, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) i SDP-ovoj zastupnici u Europarlamentu Biljani Borzan, koja se specijalizirala za zaštitu potrošača. Jedino je zastupnica ‘namirisala’ da tu ima posla i za nju te najavila da će ovaj mandat posvetiti zaštiti potrošača od prijevoznika. Njoj, kaže, dolazi više pritužbi na ponašanje avioprijevoznika.

– Nisam dovoljno upoznata s putničkim prometom da bih mogla tvrditi u čemu je problem, ali svakako dovode potrošače u neizvjesnu poziciju. Kod aviokompanija je često riječ o ‘personal pricingu’. Naime, neki prodavači karata online prate kupca i ako primijete da stalno gleda isti proizvod, mogu prilagoditi cijenu. Zato mi se nekad građani žale kako je cijena dok gledaju na mobitelu skuplja nego kad gledaju na računalu, vjerojatno zato što na mobitelu gledaju češće. Trenutačno to nije zabranjeno u EU, ali kupac mora biti informiran – kaže Biljana Borzan i dodaje da je njezina politička grupa zabranu takvog određivanja cijena uvrstila u svoje prioritete.

Iz AZTN-a, čiji je glavni posao suzbijanje monopola i nelojalne tržišne utakmice, kažu kako ‘aspekt propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, vladajući položaj poduzetnika sam po sebi nije zabranjen, već je zabranjena njegova zlouporaba’. Također prenose izjavu povjerenika za pravosuđe Europske komisije Didiera Reyndersa od 27. rujna 2023. u kojoj stoji kako propisi o zaštiti potrošača EU ne zabranjuju dinamičko određivanje cijena uz poštivanje odredbi propisa koji uređuju zaštitu potrošača.

AZTN je već nekoliko puta utvrđivao narušava li Flixbus tržišno natjecanje u Hrvatskoj i oba puta zaključio da nema elemenata za pokretanje postupka. – Radi li se o narušavanju tržišnog natjecanja, konkretno, zlouporabom vladajućeg položaja poduzetnika, AZTN utvrđuje u svakom pojedinom slučaju na temelju utvrđenih relevantnih činjenica te provedenom složenom pravnom i ekonomskom analizom. Stoga se u pravilu ne može općenito i zaključivati kako pojedini poduzetnik ima monopolistički položaj – vele u odgovoru. Kad je riječ o cijenama, kažu da AZTN postupa kao ex post tijelo u svakom pojedinom slučaju narušavanja tržišnog natjecanja “ako je cijena posljedica zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu ili koja je cilj ili posljedica sklopljenih zabranjenih sporazuma između poduzetnika”.

Način i uvjeti obavljanja djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu uređeni su Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu čija je primjena u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Iz ministarstva koje godinama vodi Oleg Butković objašnjavaju da se međužupanijski prijevoz putnika obavlja na temelju njihove dozvole, a unutar županija nadležnih lokalnih tijela.

– U skladu s važećim propisima, ne postoji obveza odobravanja i ovjere cjenika za prijevoz putnika na međužupanijskim i županijskim autobusnim linijama prilikom izdavanja dozvola, taj se prijevoz obavlja na komercijalnoj osnovi i prijevoznici sami formiraju cijene – ističu u Ministarstvu.

Pravilo, a ne iznimka

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da su prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni svoje usluge pružati svim korisnicima prijevoza, bez diskriminacije i pod jednakim uvjetima, donijeti i primjenjivati cjenik prijevoznih usluga i putnicima izdavati vozne karte sukladno važećem cjeniku i općim uvjetima prijevoza, aktom koji donosi sam prijevoznik. Opći uvjeti prijevoza moraju biti javno dostupni najmanje na web stranici prijevoznika ili na drugi odgovarajući način. Tamo gdje su unutar županija cijene subvencionirane moraju se poštivati ugovorne obveze.

Ministarstvo, dodaju, nije u mogućnosti utjecati na cijenu voznih karata unutar EU, a na linijama prema trećim državama koje nisu članice EU, prema BiH, na primjer, u skladu s bilateralnim ugovorima, hrvatsko ministarstvo ovjerava i cjenik koji je sastavni dio dozvole, pri čemu ne postoji mogućnost utjecaja na cijenu karata koju je prijevoznik predložio i koju formira u dogovoru s prijevoznikom partnerom iz druge države.

– Tržište autobusnog prijevoza je otvoreno i uslugu mogu pružati oni koji zadovoljavaju zakonom propisane uvjete, pri čemu korisnici odabiru čiju će uslugu koristiti – zaključuje resorno ministarstvo u odgovoru. Što se Hrvatske tiče, dinamičke će cijene i dalje ostati pravilo, a ne iznimka, no za očekivati je da će takva praksa zapeti za oko nekome u EU te da će ograničiti prodaju karata po načelu najbržeg prsta, pogotovo tamo gdje ne postoji izbor.

