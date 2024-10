Razdor u Bijeloj kući? Javno pozivali na mir na Bliskom istoku, a potajno podržavali Izrael

Jedno se govori javno, a drugo privatno. Tako se može najbolje mogu opisati potezi dužnosnika Bijele kuće kad je riječ o Izraelu. Naime, visoki dužnosnici Bijele kuće privatno su rekli Izraelu da će SAD podržati njegovu odluku o povećanju vojnog pritiska na Hezbollah, unatoč tome što je Bidenova administracija posljednjih tjedana javno pozivala izraelsku vladu da smanji svoje napade, tvrde američki i izraelski dužnosnici.

Predsjednički savjetnik Amos Hochstein i koordinator Bijele kuće za Bliski istok Brett McGurk rekli su visokim izraelskim dužnosnicima proteklih tjedana da se SAD slaže sa širokom strategijom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da prebaci fokus izraelske vojske na sjever protiv Hezbollaha, kako bi uvjerili tu militantnu grupu se aktivnije uključi u diplomatske pregovore za okončanje sukoba, rekli su dužnosnici za POLITICO.

Ta odluka Bijele kuće nije svima sjela, jer nisu svi u američkoj administraciji podržali izraelski zaokret, unatoč podršci unutar same Bijele kuće. Odluka o fokusiranju na Hezbollah izazvala je podjele unutar američke vlade, izazvavši protivljenje među ljudima unutar Pentagona, State Departmenta i obavještajne zajednice, koji su vjerovali da bi izraelski potez protiv militantne skupine koju podržava Iran mogao uvući američke snage u još jedan sukob na Bliskom istoku.

POLITICO je razgovarao s dva izraelska i četiri američka dužnosnika za ovu priču, većini od kojih je zajamčena anonimnost kako bi slobodno govorili o osjetljivim diplomatskim razgovorima. Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Danny Danon odbio je komentirati privatne razgovore između izraelskih čelnika i američkih dužnosnika. "Ne tražimo uvijek dozvolu za sve što radimo. Mislim da ono što oni govore javno odražava cilj koji bi željeli vidjeti, a to je diplomatsko rješenje, kojemu se mi ne protivimo."

U pozivima i sastancima sredinom rujna, izraelski su dužnosnici općenito najavili da se njihova vojska priprema za određenu promjenu, međutim nisu nudili detalje oko toga o čemu je riječ. Hochstein i McGurk prenijeli su izraelskim kolegama da — iako još uvijek pozivaju na oprezan pristup — vrijeme vjerojatno pogoduje takvom potezu, posebno nakon što je Hezbollah značajno oslabio u proteklim mjesecima.

VIDEO Izraelska vojska se priprema za invaziju Libanona

Iako je Hezbollah dugo tvrdio da će se angažirati u mirovnim pregovorima s Izraelom samo ako postigne primirje s Hamasom, američke procjene su tada pokazivale da Hamas vjerojatno neće pristati na dogovor o primirju u dogledno vrijeme. To je značilo da bi moglo biti vrijeme da se fokusira više na Hezbollah sam – i da se razdvoje dva sukoba. Američki su dužnosnici su imali malo informacija o tome što Izrael planira, ali čak i dok su podržavali Izrael u njihovom pritisku na Hezbollah, pozivali su na oprez jer u slučaju da Izrael pretjera to bi moglo dovesti do regionalnog rata. A to je nešto što Bidenova administracija pokušava izbjeći već gotovo godinu dana. Također su naglasili da je jedini način za okončanje sukoba putem pregovora i diplomatskog dogovora.

Dužnosnici obavještajne zajednice, u brifinzima i razgovorima s članovima Kongresa prošlog tjedna, rekli su da su sve zabrinutiji zbog potencijala za izravni kopneni sukob između Izraela i Hezbollaha. Slični su razgovori vođeni u State Departmentu, gdje su se dužnosnici brinuli zbog rastućeg broja civilnih žrtava u Libanonu. Neki u administraciji kažu da ono što izgleda kao razdor zapravo predstavlja samo da SAD istodobno slijedi više puteva. "Obje stvari mogu biti istinite — SAD može željeti diplomaciju i podržati šire ciljeve Izraela protiv Hezbollaha," rekao je visoki američki dužnosnik i dodao je: "Očito je da administracija balansira, samo nije jasno gdje je ta granica."

Iza kulisa, Hochstein, McGurk i drugi visoki američki dužnosnici za nacionalnu sigurnost opisuju izraelske operacije u Libanonu kao povijesni trenutak — onaj koji će preoblikovati Bliski istok na bolje u nadolazećim godinama. Razmišljanje ide ovako: 'Izrael je uništio vrhovnu zapovjednu strukturu Hezbollaha u Libanonu, ozbiljno potkopavši sposobnosti grupe i oslabljujući na taj način Iran, koji je koristio Hezbollah kao posrednika i projektora moći'. No, čini se, kako piše POLITICO, da su se unutarnje podjele unutar administracije donekle smirile posljednjih dana, jer su se visoki američki dužnosnici sastali u Bijeloj kući s predsjednikom Joeom Bidenom kako bi razgovarali o situaciji na terenu. Većina se složila da sukob može pružiti priliku za smanjenje iranskog utjecaja u Libanonu i regiji.

Ipak, Bijela kuća hoda po tankoj liniji, rekli su američki i izraelski dužnosnici. Bidenova administracija želi podržati izraelske akcije protiv terorističke skupine koju su SAD proglasile takvom, a koja je ubijala Amerikance i prijeti regiji. No nije ugodno u potpunosti — ili javno — podržati izraelsku kampanju jer se boji da bi mogla otići preduboko u libanonski teritorij, izazivajući potpuni rat, rekao je jedan američki dužnosnik.

Kada su Bidena u ponedjeljak na konferenciji za novinare pitali je li zadovoljan s izraelskim kopnenim napadima u Libanonu, predsjednik je rekao: "Zadovoljan sam ako prestanu. Trebali bismo imati primirje sada". Situacija se dodatno eskalirala u ponedjeljak kada su izraelske specijalne snage prešle granicu, ciljajući Hezbollahovu mrežu tunela i druge zapovjedne centre, rekao je drugi američki dužnosnik za POLITICO. Izraelci su planirali pokrenuti znatno veći kopneni napad na Libanon ovog tjedna, ali Bidenovi dužnosnici su ih od toga odgovarali.