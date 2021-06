Radimir Čačić ipak ostaje u vladajućoj koaliciji

Netom održani lokalni izbori među izborne su gubitnike svrstali i neke političare koje se do sada smatralo nedodirljivima u njihovim sredinama. Među njima je i Radimir Čačić, kojega je s čela Varaždinske županije u nedjelju skinuo HDZ-ov Anđelko Stričak. Čačićeva stranka ne može se, doduše, smatrati posve neuspješnom kad je riječ o osvojenim mandatima u Županijskoj skupštini te u nizu gradova i općina u ovoj županiji. Njihovu je listu na izborima podržalo nemalih 22,13 posto birača, no i u Skupštini su ostali druga snaga, nakon HDZ-a, kojemu za sastavljanje većine ovdje Reformisti nisu nužni, jer imaju dovoljno ruku s HNS-ovim i vijećnicima s liste Ivana Čehoka.

Uz ovaj podbačaj, Reformisti su doživjeli poraz i u Petrinji, gdje je bez gradonačelničke pozicije ostao njihov Darinko Dumbović pa je jasno da stranka gubi utjecaj među biračima u svojim dosadašnjim izbornim utvrdama. A uzrok padu podrške Čačić je našao u koaliciji s HDZ-om na nacionalnoj razini. U medijskim istupima nakon drugog kruga izbora, Čačić je protumačio da je ova koalicija demotivirala birače lijevog centra. Iz njegove stranke istodobno su došle najave da će razmotriti daljnju suradnju s HDZ-om.

“Sve će biti O.K.”

Iako ovo nije prvi put da je Čačić izrazio nezadovoljstvo koalicijom na nacionalnoj razini i odaslao poruke o njezinu mogućem raskidu, ovoga puta to je i službeno izjavljivao pa se činilo da je situacija za koaliciju znatno opasnija nego prije lokalnih izbora. Takva situacija nije nimalo ugodna za Andreja Plenkovića i njegovu stranku, čija većina u Saboru broji minimalnih 76 ruku, a HDZ pod svaku cijenu želi izbjeći ponavljanje scenarija iz prošlog mandata, u kojem je većinu bio prisiljen održavati uz pomoć “žetončića” koje je u svom klubu okupljao pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

U HDZ-u, ali i u drugim koalicijskim strankama zbog toga su jučer pomalo sa zebnjom čekali sastanak koji je za poslijepodne sazvao premijer Plenković, no on je nakon sastanka izišao pred novinare i izjavio da koalicija funkcionira normalno, da s Čačićem surađuje odlično, da će se nastaviti svi projekti važni za sjeverozapad Hrvatske te da će “sve biti O.K.”. Slične procjene neslužbeno su se mogle čuti i od drugih koalicijskih partnera, nakon sastanka na kojem je Čačić Plenkoviću predložio da o izborima razgovaraju u četiri oka, čemu je premijer odmah i udovoljio.

Iz ovakvog razvoja događaja naši su sugovornici zaključili da će se prvi čovjek stranke nastojati dogovoriti o zajedničkom formiranju većine HDZ-a i Reformista u skupštini Varaždinske županije te da je koalicijska kriza prošla, ako je uopće bila ozbiljna. Što se tiče daljnje sudbine Reformista, ali i drugih stranaka liberalne orijentacije, opći je zaključak da će se one do idućih parlamentarnih izbora, do kojih su tri godine, morati okrupnjeti, ne žele li da im birači i dalje okreću leđa. Ovako razmišljaju i u HNS-u, u kojem se hvale da su ostali na otprilike istom broju lokalnih sredina i vijećnika kao i na izborima prije četiri godine, no svjesni su da je to daleko od nekadašnjeg sjaja stranke koja je “drmala” sjeverozapadom Hrvatske.

Okupljanje liberala?

Na tom je tragu i danas bivši HNS-ovac Milorad Batinić, koji je još od europskih izbora zagovarao ovakvo okrupnjavanje. Zbog toga je, kaže, na kraju otjeran iz HNS-a, a na ovim je izborima kao nezavisni kandidat osvojio peti mandat gradonačelnika Ivanca. No, i dalje zagovara okupljanje opcija na centru.

– Smatram da je nužno takvo okupljanje na razini čitave Hrvatske i učinit ću sve što je u mojoj moći da nađem sugovornike. Razjedinjeni ne možemo učiniti ništa. Mi bismo do idućih parlamentarnih izbora morali stvoriti građansko-liberalnu platformu koja će kao ključan faktor ukupnu hrvatsku politiku držati u građanskom centru – uvjeren je Batinić, a da će se o tome razgovarati u narednim danima očekuju i u njegovoj bivšoj stranci.

Neugodnih iznenađenja na ovim izborima nije pošteđen ni HSS, koji se uspio održati samo u sredinama u kojima je oslonac pronašao u većim strankama i snažnim nezavisnim listama i kandidatima. Njihov predsjednik Krešo Beljak kaže da ga ovakvi rezultati nisu iznenadili.

– Ovo je očekivano loš rezultat, s obzirom na sve što se događalo u stranci, napuštanja i višemjesečnu blokadu, ali to nije kraj svijeta, nego prilika za novi početak – kaže Beljak, koji o osobnoj odgovornosti za loš rezultat HSS-a ne želi govoriti prije sjednice predsjedništva stranke idući tjedan.

