Milanović: 'Plenkovićeve izjave o novinarima su utužive. On može utjecati na koncesije, ja ne mogu'

Predsjednik Zoran Milanović dao je intervju RTL televiziji prilikom čega jeaktualnu političku situaciju, kupovinu vojnih aviona i optužbe Andreja Plenkovića na račun medija.

"Uvijek je nešto novo, ništa specijalno se nije dogodilo na ovim izborima. Sve je u balansu", rekao je Milanović o izborima.

Nije se čuo s Tomaševićem, rekao je Milanović dodavši kako se nada da će krenuti iskreno i pošteno.

"Moje pojavljivanje nije nikom pomoglo na izborima", rekao je Milanović.

Zatim je komentirao mogućnost prijeveremenih parlamentarnih izbora i osvrnuo se na Plenkovićevu većinu u Saboru.

"Većina u vladi je mala, meni je to od početka smrdjelo na kupovinu. To ću vijek govoriti kad netko da glas bez opravdanog razloga", kaže Milanović.

"Ne mogu komentirati mogućnost prijevremenih izbora, ne bavim se tom matematikom", kaže.

Upitan je i o nabavci vojnih aviona.

"Rekao sam da ću podržat odluku koja se donese. Amerikanci će nam uvijek ostati partneri. Ono s Izraelom je bio fijasko. Ovo tek kreće, treba osigurati stabilnost vojnog proračuna. To se mora i ispuniti, to je odgovornost vlade", kaže o kupovini vojnih aviona.

Zatim je pričao o proslavi Oluje u Kninu.

"Brojni generali i vojnici, neki iz HDZ-a, su mi rekli da u Kninu treba organizirat okrugle obljetnice. Zadnje tri godine Tuđmanu se nije išlo u Knin, to je vratio Račan. Možemo recimo otići u Glinu. Evo, to je prijedlog. Borba se nije vodila smao u Kninu. Oko Gline i Petrinje je bila jedina velika predaja, tu je 100 momaka izgubilo život. Uostalom, Zagreb je glavni grad", kaže.

Jandrokovića se to ne tiče, to vlada odlučije, kaže Milanović na opasku novinara.

"U Zagrebu bi radio proslavu pobjede, na to sam nagovorio ili natjerao predsjednicu 2014.", kaže. Kaže da se Grabar Kitarović tada pokazala neovisnijom od onik koji su njom pokušali upravljati.

Osvrnuo se zatim na Plenkovićev napad na komercijalne televizije i pojedine novinare.

"Ja kritiziram medije bez ovlasti, a Plenković vam može ukinuti koncesiju. Kad kritiziram postupke komercijalnih televiziji ili neke ljude, ja im nauditi ne mogu. Kad premijer kaže da su na televiziji plaćenici, to je utuživo. To znači da su oni neki lopovi. Ja to nikad nisam rekao", kaže Milanović.

"Ja imam niz primjedbi na komentatore. Neki od njih se stavljaju iznad svih, ali neću sad to otvoreno govoriti. Ja kad to kažem, ja ne mogu ništa, a Plenković može utjecati na koncesije".

"Ne može biti kriterij je li netko krivo izgovorio ime. Jedan od stupova demokracije su neovisni mediji. Plenković komentira kad su izbori gotovi", kaže Milanović.

"Ja nisam rekao da su novinari plaćenici, rekao sam to vodstvu. Njih se plaća, plaćamo pretplatu. Vi ste dva svijeta. Plenković je maturirao na sredstvima masovne komunikacije. Interesantno je koliko je to njemu važno. Neovisni mediji mogu biti loši i polupismeni, ali bitno je da netko ne utječe na njih. Svatko može reći krivo ime, ali jesi li možda mislio da je izabran loš kandidat?", kaže.

Na kraju je govorio o Domovinskom pokretu.

"To treba zaštititi, ne može svatko to koristiti. Što to znači? Koji pokret? Da, imam se pravo rugati. Matić mi je rekao da je Mlinarić pošten, neka on preuzme tu stranku", rekao je.

Glavašu će biti čin oduzet ako ga osude, takav je zakon, kaže Milanović.

"Živjela neovisna televizija, kakva god da je, a to nije HRT", rekao je Milanović na kraju.