Putinov saveznik na prijevaru ušao u SAD-e kako bi predao mirovni plan: Ukrajina i Rusija bi dijelile Krim

Ruski predsjednik Vladimir Putin ima novi prijedlog mirovnog plana prema kojem bi došlo do podjele suvereniteta nad Krimom s Ukrajinom. Njegov bliski saveznik ministar unutarnjih poslova Vladimir Kolokoltsev poslan je u SAD-u s mirovnim pregovorom, navode izvori u Moskvi i Kijevi. Unatoč tome što je pod sankcijama, Kolokoltsevu su dopustili da uđe u SAD-e kako bi mogao sudjelovati na UN-ovom sastanku ministra unutarnjih poslova. No, to je sve bila prevara kako bi mu se dopustilo da uđe u zemlju u avionu iz Putinove predsjedničke avionske flote da preda američkim vlastima Putinove zahtjeve, tvrde izvore.

Poznati ukrajinski novinar Dmitri Gordon ustvrdio je kako je dobio pojedinosti o paketu od 'obavještajnih izvora', dok je ruski Telegram kanal Gosdumskaya, koji se pak poziva na izvore iz Moskve, odvojeno izvijestio o Putinovim zahtjevima. Paket će vjerojatno biti neprihvatljiv za Ukrajinu, koja bi morala ustupiti ogromne dijelove okupiranog teritorija te bi joj bilo zabranjeno da se pridruži Sjevernoatlantskom savezu (NATO). No, ovaj mirovni prijedlog pokazuje određeni ustupak u odnosu na Putinove zahtjeve u svibnju, piše Daily Mail.

Što nudi Putin

'Glavna svrha njegova (Kolokoltseva, o.a) dolaska je bila predaja ruskog mirovnog plana američkim vlastima', rekao je ukrajinski novinar Gordon dodajući kako je to Putinov plan 'za okončanje rata'. Putinovi mirovni prijedlog uključuje potpuno povlačenje Ukrajine iz regija Donjecka i Luganska, koje su sada djelomično pripojene Rusiji, a zauzvrat Rusija bi Ukrajini predala nuklearnu elektranu Zaporižje i obližnji grad Enerhodar. Isto tako, vodili bi se pregovori o mogućem ukrajinskom preuzimanju regija Herson i Zaporižje. Prema tom planu, Krim bi postao 'posebno demilitarizirano administrativno područje s dvostrukom podređenošću Ukrajini i Ruskoj Federaciji'. "Ukrajina mora na sebe preuzeti pravno obvezujuća međunarodna jamstva, da ne blokira opskrbu Krima vodom", rekao je Gordon govoreći o prijedlogu prekida rata.

Ukrajina bi, prema tom sporazumu, kontrolirala 'demilitariziranu zonu' duž rijeke Dnjepar od 62 milje. Isto tako, imali bi zakonski maksimalnu veličinu te se ne bi smjeli pridružiti NATO-u, no Putin ne bi pokušavao blokirati pridruživanje Ukrajine Europskoj uniji. U Putinovom mirovnom prijedlogu navodi se kako bi Zapad odustao od sankcija ruskoj nafti i plinu, kao i bankarstvu. "Sastanak UN-a na kojem je sudjelovao ruski ministar bio je 'diverzan manevar', ustvrdio je Dmitri Gordon.

"Regije Donjeck i Lugansk ne mogu se prebaciti pod kontrolu Ukrajine, jer će to uzrokovati, oni kažu, neposredni genocid nad stanovništvom teritorija, od kojih je trećina sudjelovala u neprijateljstvima protiv Ukrajine', rekao je Gordon o navodima u Putinovom mirovnom planu. . Nije bilo službenih komentara iz SAD-a, Rusije ili Ukrajine o planu.

