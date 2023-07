Putin ponudio borcima da se pridruže redovnoj vojsci: 'Wagner ne postoji'

Pobuna protiv ruske vojne hijerarhije je završila tako što je Moskva borcima Prigožina i Wagnera ponudila priliku da se nasele u susjednoj Bjelorusiji. Putin je rekao da je na ruskom parlamentu i vladi da raspravljaju o pravnom okviru za privatne vojske. "Wagner ne postoji", rekao je Putin novinama. "Ne postoji zakon o privatnim vojnim organizacijama. On jednostavno ne postoji", kazao je ruski predsjednik, prenosi Reuters.

TIJEK DOGAĐAJA:

8:25 - Na Twitteru je objavljena fotografija hotela u kojem je navodno ubijen ruski general Oleg Tsokov. Kako se navodi, ubijen je u okupiranom gradu Berdjansku.

The hotel "Dune" in #Berdyansk, where the 58th Army of the Russian Federation along with lieutenant General Tsokov were liquidated. https://t.co/x5zn5GnkFt pic.twitter.com/fKLCU9wspj