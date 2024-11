Putin čestitao Trumpu, a zatim otkrio što ga je impresioniralo: 'Hrabar čovjek'

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i poručio da je spreman razgovarati s njim. Ova izjava dolazi u kontekstu napetih odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su se dodatno pogoršali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

Putin je u četvrtak u Sočiju Trumpa nazvao "hrabrim čovjekom" i istaknuo da bi svaka inicijativa koja doprinosi okončanju rata u Ukrajini zaslužila pažnju. Putin je također komentirao Trumpovo ponašanje nakon što je preživio pokušaj atentata na mitingu u srpnju, rekavši da je bio impresioniran njegovom reakcijom, ali i da je stekao dojam da je Trump bio "zlostavljan" tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, javlja Sky News.

BREAKING: Russian President Vladminir Putin has broken his silence on Donald Trump's election victory - claiming he's ready to speak to himhttps://t.co/eaGdGoaXcT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xkrsWhEmYC