Puška stranog lovca opalila je i ubila Peru

Bio je to nesretan slučaj, splet nesretnih okolnosti, tako je ovdje okarakterizirano. Došlo je do samoopaljenja puške jednog profesionalnog stranog lovca i metak je pogodio Peru – rekao je za Večernji list Đivo Ćurlica, tajnik Udruge safari lovaca Hrvatske iz Dubrovnika, koji je bio u kobnom lovu na lavove s Perom Jelinićem u Južnoafričkoj Republici. Jelinić, 75-godišnji umirovljeni paški ugostitelj i član Lovačkog društva Kamenjarka, preminuo je prošle subote od hica iz lovačke puške. Nesreća se dogodila nakon što su ustrijelili jednog lava i krenuli u lov na drugog.

– To je sad nebitno za ovaj slučaj. Prijatelji smo 20 godina i zajedno smo godinama pripremali lov. Čujem ovdje da se pišu razna nagađanja i gluposti, o ispucavanju u zrak zbog slavlja i slično. Ovo je bio nesretan slučaj – poručio je Ćurlica kojeg smo jučer dobili na mobitel. Na safariju je bio i Jelinićev nećak. Imali su, kazao je, sve potrebne dozvole.

U brošuri izaberi kojeg hoćeš

– Ne možete samo tako doći u Afriku i loviti – istaknuo je i poručio da ne može više ništa reći. Lovište i farma za uzgoj lavova Leeubosch Game Lodge, na kojoj se tragedija dogodila, prostiru se na oko 2600 hektara i podržava, kažu vlasnici, kontrolirani lov na temelju pravila Udruge profesionalnih lovaca Južnoafričke Republike. Upućeni kažu da se u toj državi godišnje u zatočeništvu za lov uzgoji oko tisuću lavova. Lovci čak mogu u brošuri izabrati kojeg žele ustrijeliti. Neke države, poput Australije, zabranile su uvoz takvih trofeja, a i u Hrvatskoj ima lovaca koji smatraju da lov umjetno uzgojenih životinja zapravo nije lov. Vijest o pogibiji odjeknula je Pagom, gdje je Jelinić sagradio hotel s restoranom Biser, koji je dao u zakup i uživao u mirovini.

– Eto, na najgori je način dočekao smrt, od onog čemu se najviše veselio, hica koji je umjesto divljači ubio njega. Bio je iskusan lovac i lovom se bavio više od 40 godina. Često smo zajedno lovili – kaže potreseni lovac Slavko Pernar.

Lav kao vrhunac “kolekcije”

Velika Perina želja bila je, kaže, okruniti lovačku karijeru trofejnim lavom. Dosad je skupio veći broj trofeja, od medvjeda do jelena, a lav bi bio vrhunac “kolekcije”. Ivica Budor, tajnik Hrvatskog lovačkog saveza, kaže da nemaju podatke o tome koliko lovaca odlazi u lov u inozemstvo, a članovi lovačkih društava ne moraju se javiti matičnoj organizaciji kad odlaze, primjerice, na safari u Afriku.

– Lov u inozemstvu organizira se preko privatnih agencija, domaćih ili stranih, u privatnim aranžmanima. Mi vodimo evidenciju o lovcima koji dolaze loviti u Hrvatsku – kaže Budor. U agencijama koje organiziraju lov u Africi nisu bili baš raspoloženi za razgovor. Lov na lavove uzgojene u zatočeništvu u Južnoafričkoj Republici nije protuzakonit, no udruge za zaštitu životinja sve glasnije traže njegovu zabranu. Kako doznajemo, trofej lava u lovištu Ekuja u Namibiji, prema cjeniku za ovu godinu, kreće se od 9000 do 17.000 eura, a lavice od 3000 do 5500 eura. Zebru se može ustrijeliti za 900 eura, žirafu za 1200 do 2000 eura, geparda za 3500, hijenu za 1500, a impalu za 550 eura. Cijena lova za jednog lovca i vodiča stoji oko 270 eura na dan, a najam oružja od 25 do 30 eura po danu. “Ranjena i nepronađena divljač, na žalost, zaračunava se po punoj cijeni”, navode u jednoj agenciji. Slične su cijene i u Južnoafričkoj Republici.