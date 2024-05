Temperature se bliže 30°C, toplije i more, a onda obrat: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Sunčano, toplo i bez upozorenja - ukratko je prognoza najavljena za ovu subotu. Iako se građani imaju čemu veseliti, to veselje moglo bi pasti u vodu jer bit nedjelja ponovno mogla biti puna pljuskova i grmljavine. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tako za ovaj petak najavljuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, a kratkotrajni pljuskovi se očekuju tek moguže na istoku i u gorju. Ni vjetar neće biti jak, a temperature će ići do 26°C.

Što se tiče subote, ona će čak biti i dva stupnja Celzijusa toplija nego danas, a ne bi trebala ni pasti kiša. ''Pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka te uglavnom suho. Ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 18, a najviša većinom od 22 do 27 °C'', prognozira DHMZ.

Temperature mora također polako rastu kako se približavamo ljetu. Iako su neki još i Praznik rada iskoristili za kupanac, brojni bi se mogli okupati i ovog vikenda jer su temperature mora još nešto toplije. Tako je najtoplije kod Šibenika, i to oko 20°C, a na sjevernom Jadranu temperatura mora kreće se oko 18°C.

A što nas očekuje u nedjelju, prognozirao je meteorolog Krunoslav Mikec.

POVEZANI ČLANCI:

- Nakon većinom sunčane subote, od nedjelje ponovno povećana vjerojatnost za lokalne pljuskove ili kratkotrajnu mjestimičnu kišu. Zadržat će se podjednako toplo kao u petak. Podjednako i na Jadranu, gdje će idućih dana uglavnom puhati jugo. U subotu većinom sunčano, samo na jugu uz mogućnost za ponegdje malo kiše. A nedjelja i ponedjeljak uz promjenjivu naoblaku mjestimična prolazna kratkotrajna kiša, moguće i poneki neverin - prognozirao je Krunoslav Mikec za HRT.

S nevremenom bi u nedjelju u Hrvatsku trebao stići i saharski pijesak koji će ponovno raditi probleme usjevima i limenim ljubimcima. Saharski pijesak prvo bi trebao stići na jug Jadrana i na istok.

- Za nedjelju prognoziramo prolaz oslabljene hladne fronte uz manji pad temperature. Hladna fronta će se brzo premještati od zapada prema istoku, a obilne oborine moguće su na južnom Jadranu i u središnjim krajevima unutrašnjosti. Uz grmljavinu, pljuskove i udare vjetra moguća je i pojava tuče. Zbog saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere nebo će biti mutno žučkaste boje. Do sredine idučeg tjedna promjenljivo red kiše red sunca temperatura zraka u okviru prosjeka za kraj svibnja - prognoza je N1.