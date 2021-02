Pupovac: Ti elementi navijačkih sukoba su prerasli u maltretiranje pripadnika srpske zajednice

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kazao je da će SDSS podržati raspisivanje novog javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda "ukoliko se bude išlo u tom pravcu", a upozorio je i na probleme u pravosuđu te srozavanje kvalitete kandidata koji se javljaju za najviša pravosudna tijela.

„Ukoliko se bude išlo u tom pravcu Klub SDSS-a će to podržati, to je jednostavnije rješenje nego sporenje oko relevantnosti i nadležnosti zakona i Ustava, to je nešto što je u biti bolje shvatljivo ljudima i bolji način dolaženja do rješenja”, kazao je Pupovac u subotu u emisiji Hrvatskog radija „Intervju tjedna”.

"Predsjednik sugerira na savjest zastupnika kada je posrijedi izbor za najviše sudbene funkcije, no problem je mnogo krupniji nego što je moguće rješenje s manevrom koji predsjednik izvodi. Neophodno je da tri segmenta vlasti osvijeste činjenicu da ovako više ne možemo s pravosuđem, da ovako s postupkom kandidiranja i biranja više ne možemo. Najbolji trebaju dobiti priliku da se kandidiraju i da ih se sasluša, a ne da misle kako je već unaprijed sve dogovoreno i namješteno”, kazao je Pupovac.

Ističe kako je problem što se srozala kvaliteta kandidata koji se javljaju za najviša pravosudna tijela u državi dok oni koji rade profesionalno, etično i po najvišim normama toga se klone. O tome bi Sabor i predsjednik RH i Vlada trebali ozbiljno razmišljati, smatra Pupovac.

Dobro da smo postali osjetljivi na pojave diskriminacije

Komentirajući slučaj kafića „Tri majmuna” u Rijeci Pupovac je ustvrdio da se dugo godina na diskriminaciju i govor mržnje nitko nije osvrtao te da je dobro da smo postali osjetljivi na pojave diskriminacije.

"Okolnosti pandemije dovele su u prvi plan čovjeka koji trpi kao što trpe mnogi... tu je potrebna neka vrsta strpljenja i trpeljivosti, a ima ljudi koji to žele pretvoriti u sredstvo otpora prema Vladi i mjerama, koji bi to rado politizirali”, ocijenio je.

Dodao je kako je potrebno da kao društvo vježbamo što je govor mržnje a što nije, što je diskriminacija a što nije, kada je riječ o kritici i satiri a kada o fašizaciji.

Osvrnuo se i na sastanak u Židovskoj zajednici oko zabrane pozdrava „Za dom spremni”. Kaže postoji spremnost da se o tome razgovara, no da nije siguran koliko će dugo konzultacije trajati. "Ne vjerujem da ćemo se unutra tri tjedna usuglasiti o svemu, za to će nam trebat više vremena, a htjeli bismo izbjeći predizborno vrijeme da se to ne miješa s izborima”, rekao je Pupovac.

Zadovoljan je, kaže, ponuđenim tekstom izmjena Kaznenog zakona jer slijedi dobru praksu i dobre poruke, te ima uporište u različitim međunarodnim dokumentima.

Za nedavnu tučnjavu u Vukovara za koju je predsjednik tamošnjeg SDSS-a Srđan Kolar ocijenio da se radilo o dirigiranom napadu na pripadnike srpske zajednice, a ne o sukobu navijačkih skupina, Pupovac je kazao kako to potvrđuju činjenice koje traju godinama. "Ti elementi navijačkih sukoba su prerasli u maltretiranje pripadnika srpske zajednice od strane grupe organiziranih i nažalost od gradske uprave podržanih mladih ljudi”, kazao je.

Inače situaciju u Vukovaru pred lokalne izbore ocijenio je mirnijom nego ranijih godina. „Ćirlica, Srbi, Hrvati, međuetnički odnosi, toga se ne osjeća, ključni politički akteri na nivou države i grada uspjeli su stišati tu situaciju”, rekao je Pupovac.

U Intervjuu tjedna predsjednik SDSS-a među ostalim upozorio je na odlazak ljudi s Banovine nakon potresa apelirajući da se proces obnove i revitalizacije ubrza.