Puhovski: To se ne smije tolerirati nikome, a kamoli sucu

Nakon što se doznalo da je Ivan Turudić po drugi put imao problema zbog prebrze vožnje i da su ga, svjedoči policija, uspjeli zaustaviti tek u drugom pokušaju, a potom se nije odazvao na četiri sudska poziva, zanimalo nas je kako se ocjenjuje takvo njegovo ponašanje.

– Nevjerojatno da sudac najvišeg suda u državi bježi od policije. U tom njegovu postupku sve je rečeno o hrvatskom pravosuđu. To je neprimjereno i nezakonito ponašanje. To govori i o stanju svijesti u Ministarstvu pravosuđa koje ne mari ni za propise ni za etiku. Pozivam Državno sudbeno vijeće i čelnika Vrhovnog suda da protiv Turudića odmah pokrenu postupak utvrđivanja povrede Kodeksa sudačke etike – kazao je mostovac Nikola Grmoja.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković uzvratio je da će o tom slučaju nešto moći reći tek kada bude upućen u sve činjenice.

– Prebrza vožnja se svakome može dogoditi. No, riječ je o bahatom ponašanju. Kada vas policija želi zaustaviti, to nalikuje tome kao da vas proganjaju cirkuska kola jer sve bljeska i odzvanja pa ne možete ne shvatiti što se događa. Tada su moguće dvije situacije – ili znate da vas policija proganja ili niste pri sebi. Turudić je očito mislio da će mu progledati kroz prste jer je prvi prekršajni postupak protiv njega zbog prebrze vožnje čudno završen. Trebao bi dobiti neku blažu stegovnu mjeru kao upozorenje na neprimjereno i neprihvatljivo ponašanje. To se nikome, a pogotovo sucima, ne treba i ne smije tolerirati – kaže analitičar Žarko Puhovski.