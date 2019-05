Pucnjava u SAD-u, više ljudi ubijeno

Više je ljudi ubijeno u pucnjavi u Virginia Beachu u SAD-u, javlja RT. Navodno je više ranjenih i dvoje poginulih, ali službene potvrde zasad nema.

Lokalni mediji javljaju kako se pucnjava dogodila blizu sudnice, koja je blokirana.

Policija je na terenu. U policiji vjeruju kako je bio samo jedan napadač, koji je priveden.

Uskoro opširnije...

DEVELOPING: There are reports of a possible active shooter situation in Virginia Beach https://t.co/aYIcGo5zvO pic.twitter.com/BwSSSh6mub