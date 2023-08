FOTO Hrvatske oznake na Rafaleima: U hangaru francuske vojne baze na avionima prvi kvadratići

O obuci naših vojnih pilota na Rafaleima u Francuskoj informacije se dobivaju na kapaljku, no na Instagramu se upravo pojavilo nekoliko fotografija snimljenih u hangaru jedne francuske vojne baze, gdje se vidi da se na prvi naš Rafale ucrtavaju hrvatske vojne oznake (Décoration Armée Croate). Rep prvog našeg Rafalea tako je već obojan u prepoznatljive kvadratiće i grb, a na prednjem dijelu, ispod pilotske kabine, stavljena je karakteristična oznaka naših letača vitezova, koje su koristili još u vrijeme Domovinskog rata.

To da će Rafalei biti obojani u naše oznake još tijekom obuke u Francuskoj nije tajna, jer se već pročulo da će, vjerojatno početkom rujna, u Francusku otići naša državna i vojna delegacija, koja će nazočiti preuzimanju prvog našeg Rafalea na kojem će biti ucrtane oznake HRZ-a. Fotografije iz hangara, pak, potvrđuju da su pripreme za taj događaj već počele. To je i u skladu s najavama da će nakon prve faze obuke naši piloti nastaviti dodatnu obuku leteći već na Rafaleima koje je Hrvatska kupila od francuske vojske.

Prva grupa naših vojnih pilota otišla je u Francusku na početku ove godine, a u njoj se nalaze naši najiskusniji vojni piloti, njih šest koji su odabrani među pilotima supersoničnih MIG-ova 21. U drugim grupama pilota HRZ-a nalaze se mlađi piloti, koji još nemaju iskustva leta na jetovima, te će njihova obuka u Francuskoj trajati do 18 mjeseci, za razliku od naših MIG-aša, koji će sve obuke, uključivo i onu borbenu i za instruktore letenja, dovršiti u 15 mjeseci. Naši zrakoplovni tehničari i inženjeri u francuske vojne baze stigli su i dva mjeseca prije prvih naših pilota. Obuku će u Francuskoj završiti ukupno 90-ak naših pilota, tehničara i inženjera. Prije otprilike dva mjeseca francuske zračne i svemirske snage objavile su i fotografiju nastalu prilikom posjeta hrvatske vojne delegacije grupi naših pilota povodom njihovog prvog samostalnog leta na Rafaleima F3-R.

Najveća vojna investicija u povijesti Hrvatske tako ulazi u svoju završnu fazu. Taj posao je vrjedniji od 1,2 milijarde eura i odvija se po planu i u Francuskoj, ali i u Hrvatskoj, gdje se prema originalnim francuskim planovima upravo izvodi velika rekonstrukcija infrastrukture na vojnom dijelu zagrebačkog aerodroma Pleso. Obuka naših pilota provodi se prvo u vojnim bazama Mont-d-Marsan i u Saint-Dizier et de Cognac. Nakon preuzimanje prvih Rafalea u Francuskoj se nastavlja obuka naših pilota sve do trenutka kada će prvih šest, možda i osam zrakoplova preletjeti iz Francuske u Hrvatsku samostalnim letom. Taj je let planiran krajem travnja ili početkom svibnja 2024. Preostalih četiri Rafalea preletjet će u Hrvatsku 2025., nakon čega će biti kompletirana eskadrila od 12 borbenih zrakoplova. Piloti HRZ-a provest će kompletnu obuku predviđenu za pilote Rafalea, bit će osposobljeni za korištenje svih vrsta naoružanja danju i noću, te za gađanje ciljeva u zraku i na zemlji. Računa se da će tijekom obuke na Rafaleima steći 100 do 150 sati naleta. Oni mlađi tome će dodati još 100 do 120 letenja prvo na francuskom avionu za osnovnu obuku. Na Plesu će za to vrijeme dovršavati hangare, zgrade za pilote, zgradu za simulator letenja i zgradu za održavanje motora. Pored toga, stajanka će biti presvučena novim slojem asfalta. Uz Rafale dolaze i rezervni dijelovi dostatni za prve tri godine korištenja, kao i kompletno predviđeno i ugovoreno naoružanje. Nakon preleta Rafalea počinje teći i jednogodišnji garantni rok, a u Hrvatsku stiže i ekipa od nekoliko desetaka francuskih pilota, tehničara i inženjera francuskih zrakoplovnih snaga koji će još tri godine pružati potporu hrvatskim pilotima i ostalom osoblju.

