Milanović: Inauguracija bez garde i straže i samo s nužnim gostima

Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović u prvom intervju nakon izborne pobjede za Dnevnik Nove TV govori o aktualnom stanju u državi te o odnosu s Vladom i premijerom Andrejom Plekovićem.

Upitan koji je Milanović pravi, onaj iz izborne noći ili iz 2016. kada je napuštao Banske dvore kazao je da se ljudi ne mijenjaju: "Isti sam". Dodaje da će biti ustavobranitelj te da će se boriti protiv lopovluka. - Sve ono što sam govorio u kampanji. Nisam obećavao čuda, ono što sam obećavao to ću i raditi.

Govoreći o tragediji u Splitu kazao je:

- Hrvatska je dosta sigurna zemlja i stupanj javne sigurnosti je dobar. Treba više raditi na prevenciji. Mogu na prvu razumjeti i ljude koji pišu svašta na Facebooku, ali na drugu ne mogu. To treba prestati i tu Vlada ima moju podršku.

Osvrnuo se i na drugu tragediju, požar u staračkom domu u Andraševcu.

- Postojeći zakon je bio dovoljno dobar i sad je najlakše optužiti Vladu. Dogodio se užas i to je grozno. Mi smo sve starija nacija i trebamo ulagati u odgovarajuće vrste skrbi za ljude. Grad Zagreb ima u javnim domovima ni 4 tisuće kreveta i tamo je smještaj u prosjeku 4 tisuće kuna. U privatnim domovima taj iznos je i do tisuću eura. To je ozbiljan politički problem i svatko tko želi vlast u zemlji morat će odgovoriti na zahtjeve građana koji su realni i opravdani.

Na inauguraciju će pozvati samo nužne goste, a to su kaže aktualna predsjednica, uži kabinet Vlade, predsjednik Vrhovnog suda te šef stožera i ljudi koji su bili s njim u kampanji. Neće biti niti garde, niti straže.

- To je jedan čin, moraš preuzeti dužnost, a Ustav jedino što kaže je da se dužnost treba preuzeti polažući prisegu pred predsjednikom Ustavnog suda. To se može organizirati na stotinu načina. To će biti tog dana u Pantovčaku, u uredu Predsjednika i pozvat ću one za koje smatram da moraju biti tamo. To je aktualna predsjednica, uži kabinet Vlade, predsjedništvo Sabora, predsjednik Vrhovnog suda, načelnik Glavnog stožera, ljudi koji su bili u kampanji te moja supruga.

Najavio je i da će vjerojatno prihvatiti poziv Vladimira Putina i otići na "legendarnu paradu" na koju ga je pozvao.

U svom mandatu surađivat će s Vladom.

- Možete se nadati konstruktivnosti, a ne očekujte destruktivnost. Neću Vladi nabijati rogove, lako je biti pametan s pozicije predsjednika.

Smatra da prijepora oko nabavke vojnih zrakoplova neće biti jer to odlučuje Vlada. I dalje zadržava stvar da ih se treba kupiti direktno do SAD-a, a ne putem natječaja. Smatra da su Amerikanci najsigurniji.

- Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga samo u vrijeme rata. Sustavom upravlja Vlada, a ja ću im biti partner.

Kao prioritet hrvatske vojske vidi mornaricu. - To je najdragocjeniji resurs - ističe.

Ponovio je da pomilovati neće nikoga, štoviše tu bi ovlast potpuno ukinuo. - Želim da me liše pomilovanja. To predsjedniku ne treba - kazao je dodajući kako bi tu funkciju prepustio ministru.

Sloveniju i Austriju za početak vidi kao "najpouzdanije društvo za Hrvatsku u EU".

Zasad još ne otkriva imena svojih savjetnika, ali kaže: - Imati ću manje savjetnika, ali siguran sam da će savjetnici koje imenujem govoriti o mojim prioritetima.

VIDEO Životni put Zorana Milanovića