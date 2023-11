Prva žrtva trovanja mineralnom: 'Da sustav nije zakazao, možda do drugog slučaja ne bi ni došlo'

Nakon što je 19-godišnjak, koji je popio lužnatu tekućinu koja se nalazila u bočici mineralne vode u kafiću, nakon 10 dana provedenih u KBC-u Rijeka pušten na kućno liječenje, o svom slučaju trovanja ponovno se oglasio 41-godišnji Stanko Laković iz Pule. Naime, on se u svibnju otrovao mineralnom vodom, a sada je ispričao da je policija napravila propuste kada je njegov slučaj u pitanju, piše RTL.

Stanko je nakon trovanja smršavio 20 kilograma, a stalno mora ići u bolnicu zbog uspavljivanja i bužiranja želuca. Iz riječkog restorana hitna pomoć ga je odvezla 19. svibnja nakon gutljaja mineralne vode, a supruga je željela znati što je popio. "Čim me hitna odvezla, žena ide unutra u restoran tražit bočicu koju sam ja pio da možemo dati na analizu, ponijeti u bolnicu itd. U restoranu nisu htjeli dati bočicu i žena je poslikala da su izvadili iz frižidera drugu bocu", objasnio je Stanko.

VEZANI ČLANCI:

Sat i pol nakon trovanja liječnici su u službenu dokumentaciju upisali da je popio korozivnu kemikaliju. Supruga je istu večer iz KBC-a nazvala riječku policiju na broj telefona ispisan na službenim web stranicama. "Razgovarala je 3 minute i 29 sekundi s policijom. Tražila je da netko izađe van, ode u restoran da se uzmu dokazi. Oni su jednostavno rekli da nemaju što izlaziti van dok hitna ne pozove policiju. Hitna nije to učinila, policija nije izašla van, dokazi naravno da su nestali", ispričao je Stanko. Iz riječke policije su za RTL poruči da je "saznanje o događaju uslijedilo s većim vremenskim odmakom što je otežalo učinkovito provođenje prvih mjera".

Policiju je o svemu obavijestila i Stankova majka, po zanimanju pravnica, koja je nakon dva dana policiji poslala prvi e-mail od ukupno četiri. "21.5. šalje prvi mail i tako dalje, 28. lipnja, 11. i 18. srpnja. 31. srpnja je dobila pismeni odgovor 'S obzirom na to da je vaš sin Stanko Laković punoljetna osoba, a vi niste zakonski zastupnik niti imate punomoć zastupanja sina, ukoliko se isti obrati našem Ministarstvu bit će mu upućen pisani odgovor'. Realno ja sam u bolnici, ne znam hoću li preživjet, a oni odgovaraju da nema što majka slati mailove u moje ime", rekao je Stanko.

"Zašto hitna nije nazvala policiju kad su saznali da je neko korozivno sredstvo? Zašto nitko nije izašao po pozivu kad je supruga zvala policiju?", pita se Stanko. Vlasnik restorana potvrdio je da je policija prvi put u restoran stigla nekoliko tjedana nakon trovanja, drugi put nakon priloga RTL-a, a posljednji put prije 3 dana. "Vjerojatno bi stvari bile drugačije da je policija izašla van. Da je uzeta ta boca, možda do ovog drugog slučaja ne bi ni došlo. Što se sad može analizirati nakon 6 mjeseci? Ništa", rekao je Stanko.

Iz riječke policije tvrde da su državno odvjetništvo obavijestili 26. lipnja, dok DORH tvrdi da je to bilo 3. srpnja. Dodatne izvide naložili su tek u listopadu, a Stanko je ogorčen cijelom situacijom. "Zakazao je sustav, to je jasno, to se vidi, a tko je tu kriv ne znam što reći", izjavio je te zaključio da očekuje da sustav ne zakaže i u traženju krivca.