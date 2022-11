Provjerite na koje dane padaju državni praznici u 2023.: Ima prilike za spajanje neradnih dana

Što se tiče neradnih dana i državnih praznika u 2023. bit će prostora za spojiti par dana godišnjeg i dobiti kratki odmor.

Nova godina pada na nedjelju, što je uostalom i neradni dan, pa to i nije neka sreća za one koji su mislili spajati. No, ipak recimo Velika Gospa u 2023. pada na utorak, pa u to dodamo jedan dan godišnjeg i dobijemo produženi vikend. Slična je situacija i s Danom državnosti. Ovdje smo ispisali sve neradne dane u RH za iduću godinu, gdje možete provjeriti što se da spojiti.

01. 01. 2023. Nova godina – Nedjelja

06. 01. 2023. Bogojavljanje ili Sveta tri kralja – Petak

09. 04. 2023. Uskrs – Nedjelja

10. 04. 2023. Uskršnji ponedjeljak – Ponedjeljak

01. 05. 2023. Praznik rada -Ponedjeljak

30. 05. 2023. Dan državnosti – Utorak

08. 06. 2023. Tijelovo – Četvrtak

22. 06. 2023. Dan antifašističke borbe – Četvrtak

05. 08. 2023. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – Subota

15. 08. 2023. Velika Gospa – Utorak

01. 11. 2023. Dan svih svetih – Srijeda

25. 12. 2023. Božić – Ponedjeljak

26. 12. 2023. Sveti Stjepan – Utorak

