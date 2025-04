Provjerite listiće: Netko je danas osvojio 100.000 eura, evo u koji hrvatski grad ide novac

Netko je danas dobio sretne vijesti jer u 17. kolu igre Bingo plus izvučen je dobitak Bingo plus 6, koji je sretnom igraču donio dobitak u iznosu od 100.000 eura! Sretni igrač svoj je listić uplatio na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije, Ul. Kralja Tomislava 109, Crikvenica.

Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus je u ponedjeljak 5. svibnja 2025., a glavni dobitak iznosi 235.000,00 eura.

