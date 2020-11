Prosvjednici u Frankfurtu blokirali ceste, policija ih vodenim topom rastjeravala

Policija u Frankfurtu vodenim je topom pokušala rastjerati lijevo orijentirane protuprosvjednike koji su se okupili kako bi iskazali neslaganje s demonstrantima koji se protive uvođenju restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa.

Policija kaže da je vodeni top upotrijebljen nakon što su demonstranti napali njihove pripadnike, koji su u sukobu s protuprosvjednicima koristili i pendreke.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Frankfurt Police officers use a water cannon against left-wing demonstrators standing on a road to stop a protest against the government's restrictions, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Frankfurt, Germany, November 14, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach KAI PFAFFENBACH

Protuprosvjednici su blokirali ceste u središtu grada, ističući transparente sa simbolima Antife i one na kojima je pisalo "Srušimo desnicu".

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Frankfurt Counter-demonstrators face off people protesting against the government's restrictions following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Frankfurt, Germany, November 14, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach KAI PFAFFENBACH

Demonstrirali su protiv pristaša inicijative Querdenken, čiji pripadnici smatraju da se restriktivnim mjerama smanjuju ljudske slobode, a također su odlučili održati skup u subotu poslijepodne.

Pokret je u posljednjih nekoliko mjeseci stekao popularnost u Njemačkoj tvrdeći da vladina ograničenja koja se odnose na suzbijanje pandemije koronavirusa zadiru u prava građana.

U nekoliko zadnjih okupljanja Querdenkena sudjelovali su i pristaše pokreta Reichsbuerger te grupe desničara ekstremista, koji odbacuju legitimitet moderne njemačke države.