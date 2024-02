Milorada Dodika u Crnoj Gori dočekali prosvjednici i izviždali ga, nije izdržao da ne reagira

Nekoliko desetina prosvjednika izviždalo je u utorak predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorada Dodika, koji se u Podgorici tijekom dana sastao s predsjednikom crnogorskog parlamenta i čelnikom prosrpske desnice Andrijom Mandićem. Prilikom dolaska Dodika u zgradu crnogorskog parlamenta okupljeni prosvjednici su uzvikivali "fašisti", na što je Dodik odgovorio s uzdignuta tri prsta.

Nekoliko desetina prosvjednika nosilo je transparente "Da je vječna BiH" i "Za cjelovitu i nedjeljivu BiH", "Putinovi poklisari nisu dobrodošli". Na zajedničkoj konferenciji za novinare Mandić je rekao da mu je velika čast primiti Dodika te da su njihove dvije stranke, Nova srpska demokratija i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), sestrinske stranke. "Mi uvažavamo RS, jer uvažavamo Bosnu i Hercegovinu. To je odluka velikih sila, to je ono što je donio Dayton. Crna Gora poštuje BiH, Crna Gora poštuje RS koja je s Federacijom BiH stvorila BiH. Zato sam danas te poruke mira, podrške prenio Dodiku", rekao je Mandić istaknuvši da je spreman, na isti način kao što razgovara s Dodikom, razgovarati sa svim političarima u regiji.

Dodik je rekao da je tu da kao predsjednik RS podrži mir, stabilnost i razvoj Crne Gore i opredjeljenje za članstvo u Europskoj uniji. Podsjetio je da je BiH sačinjena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i poručio da ne podržavaju unitarnu BiH. Dodik je rekao i da je došao podržati Mandića. "Svima želim - Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima sve najbolje. Ali, moja pozicija zahtijeva da podržavam Srbe ma gdje bili”, rekao je te ustvrdio da je ranija vlast u Crnoj Gori koju je predvodio Milo Đukanović priznala Kosovo "nauštrb volje Srba". Rekao je i da preko Mandića RS razvija najbolje odnose s Crnom Gorom te da kroz Dayton ima pravo na specijalne odnose sa susjedima i da zato želi uspostaviti poseban sporazum s Crnom Gorom.

"Smatramo da nema nijednog razloga da Crna Gora to ne prihvati. Sporazum je dostavljen predsjedniku Mandiću. To nije ništa protiv BiH, već je ovo sporazum u oblastima ekonomije, sporta obrazovanja, kulture", pojasnio je Dodik naglašavajući kako će "nekima u Sarajevu to smetati". Andrija Mandić jedini je crnogorski dužnosnik koji se sreo s Dodikom, koji je prije dva dana na društvenim mrežama najavio da će nakon “uspješnih razgovora s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, narednih dana takvu praksu nastaviti jer putuje u Crnu Goru".

Ipak ni crnogorski predsjednik Jakov Milatović niti premijer Milojko Spajić nisu imali službenu najavu posjeta Dodika Crnoj Gori, objavile su podgoričke Vijesti. Iako je Dodik bio prvi dužnosnik iz regije koji je travnju prošle godine čestitao Milatoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima, njihovi odnosi su narušeni nakon što je Milatović u siječnju odbio Dodikov poziv da prisustvuje proslavi neustavnog Dana RS, kazavši kako Podgorica poštuje BiH kao cjelovitu državu. Dodik je tada oštro reagirao poručujući Milatoviću da mu može biti zabranjeno da dođe u službeni posjet BiH.

Vijesti podsjećaju da je Dodik zadržao dobru suradnju s čelnicima prosrpske koalicije Za budućnost Crne Gore, te da je prošle godine Mandića odlikovao za zasluge u razvoju dobrih odnosa s RS. Koalicija Za budućnost Crne Gore Andrije Mandića, prosrpskog čelnika i četničkog vojvode, podržala je vladu Milojka Spajića, ali nije ušla u nju, već bi, kako je predviđeno, ministarska mjesta trebala dobiti krajem godine kada se očekuje rekonstrukcija Spajićeve vlade.

